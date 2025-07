Inteligencia ética

Ha vuelto a pasar. Esta vez en un centro de La Ribera Alta. Un menor utilizó la Inteligencia Artificial para distribuir en redes sociales desnudos ... manipulados de varias compañeras. Primero llega el disgusto de las víctimas, que al denunciar ponen en aviso a la Guardia Civil que localiza y detiene al joven. El menor fue diestro con la tecnología, pero también ingenuo, confiando erróneamente en el anonimato en la red. No lo menciono por sarcasmo: la noticia nos da un aprendizaje y es que no basta con la destreza de dar unas instrucciones a la IA. Hay que aprender más cosas, como que en las redes sociales uno deja huella.

Es absurdo negar la evidencia del impacto de la Inteligencia Artificial. No escasual que la empresa cotizada más valorada del mundo esté relacionada con esta tecnología que está revolucionando nuestras vidas, nuestro empleo y nuestras empresas. Es la nueva oleada de la revolución digital y puede ser tan disruptiva como las anteriores. Como la llegada de los ordenadores. Como Internet mismo. De hecho, aparecen nuevos usos por momentos. Una encuesta reciente, por ejemplo, señala que la utilización de ChatGPT como 'psicólogo' cobra cada vez más protagonismo.

En lo que nos atañe a esta tribuna -la educación-, la inversión es grande y se multiplican los programas que, con fondos europeos, financian la formación en competencias digitales y la reducción de la brecha digital. Referidos a la escuela, por ejemplo, el programa CODI que tanto se anuncia en la tele con el lema Campamento Digital, el programa Escuela 4.0 o el esfuerzo en formar en IA al profesorado que impulsa Microsoft. En la Comunitat, es muy relevante la labor que la Fundación Valgrai realiza sobre la Inteligencia Artificial. Pero no quiero hablar de tecnología, sino de educación, y sobre esto detecto dos riesgos de la aplicación de la IA: uno nocivo y otro absurdo. Con el nocivo hemos comenzado este artículo: el uso ilícito de la tecnología para el delito, la burla o el acoso. Y la cosificación de la mujer. Será por algo que la mayoría de estas manipulaciones de imágenes juveniles se centran en relacionar compañeras con desnudos. Se le llama humor, pero esconde machismo.

La educación en valores es la formación más antigua del mundo

Por otro lado, hay también un uso de la IA que nos lleva al absurdo, y no exclusivamente escolar. Se da cuando las personas delegan tanto sus tareas que la relación termina entre IAs. Un proceso real, pero no el único: primero el profesor pide a la IA que le elabore alguna tarea; el alumno realiza su resolución con la IA y, finalmente, de nuevo el docente evalúa con la IA el trabajo del alumno. Ni profesor ni alumno han aportado nada en este proceso de enseñanza-aprendizaje, solo han perdido el tiempo. Me da que cada vez son más frecuentes estos procesos absurdos que permiten, eso sí, cumplir el expediente y mañana será otro día.

Por lo anterior, por tanto, el gran reto de la escuela en torno a la tecnología no es de didáctica. De la escuela y de la familia. El desafío sigue siendo ético. Es la educación en valores, la formación más antigua del mundo. Por eso educar sobre la tecnología, lo digital o la Inteligencia Artificial, -en términos escolares-, no lo veo más novedoso que aprender a sumar con los dedos, pues de lo que se trata es de adquirir unos conocimientos y habilidades -que siempre son nuevos cuando no se saben antes- para su aplicación ética. Y en esto segundo no hay novedades: cualquier chaval entiende que no hay que distribuir fotos de desnudos de las compañeras, sean reales o falsas o dibujadas. Apuesto a que algo así ya le decían a Sorolla.