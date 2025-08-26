Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Excepciones sí, pero pocas

La Conselleria crea plazas adicionales para nueve jóvenes ex tutelados o de etnia gitana. Nuevas excepciones para el acceso a la universidad

Pablo Rovira

Pablo Rovira

Martes, 26 de agosto 2025, 00:08

Todos entendemos la importancia de la igualdad de oportunidades en una competencia, y por eso censuramos las trampas químicas en el deporte. En unos casos ... la igualdad la establecemos a ras, con la misma línea de salida para todos. En otros, traducimos igualdad por equidad, y por eso introducimos elementos compensadores. Hace años se retomó el criterio de renta para acceder a un colegio o instituto, entendiendo que dar prioridad a estas familias favorece la igualdad. En estas, las situaciones más complicadas se dan cuando se equilibran circunstancias de partida dispares. Un buen ejemplo es el acceso a la función pública y la siempre polémica distribución entre oposición y concurso, entre experiencia y examen.

