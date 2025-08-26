Excepciones sí, pero pocas

Todos entendemos la importancia de la igualdad de oportunidades en una competencia, y por eso censuramos las trampas químicas en el deporte. En unos casos ... la igualdad la establecemos a ras, con la misma línea de salida para todos. En otros, traducimos igualdad por equidad, y por eso introducimos elementos compensadores. Hace años se retomó el criterio de renta para acceder a un colegio o instituto, entendiendo que dar prioridad a estas familias favorece la igualdad. En estas, las situaciones más complicadas se dan cuando se equilibran circunstancias de partida dispares. Un buen ejemplo es el acceso a la función pública y la siempre polémica distribución entre oposición y concurso, entre experiencia y examen.

Aparte están las excepciones, que también son comprendidas si se mantienen en pocas, singulares y justificadísimas. Por ejemplo, volviendo a la función pública, la reserva de plazas para aspirantes con discapacidad que se hace en los procesos selectivos. Las excepciones son un último recurso en la igualdad de oportunidades, después de que otras medidas de apoyo o promoción no sean suficientes o las diferencias de partida sean insalvables.

En el terreno educativo, la excepción principal es la reserva de plazas en el acceso a la universidad para los deportistas de élite, una forma de integrar la desigual dedicación a la Selectividad (no es lo mismo estudiar y competir al mismo tiempo que solo estudiar) con el reconocimiento a sus éxitos deportivos. Sus medallas son de todos, se dice, y está bien que si en el podio suena el himno, que al apagar la música la letra se concrete.

Así que hay dos rasgos en las excepciones que no generan rechazo: que sean contadas y acreditadas. Me explico, que sean muy pocas y en ningún caso sirvan como coladero para romper la igualdad de oportunidades que es la aspiración general. Por eso, la condición de personas con discapacidad o de deportista de élite, siguiendo con los ejemplos, no se verbaliza sino que requiere ser reconocida, ya sea por un certificado externo de discapacidad, ya sea por los listados oficiales de deportistas que se elaboran en base a sus resultados en competiciones autonómicas, nacionales e internacionales.

Viene a cuento por dos noticias menores del verano que han abierto, o pretenden abrir, nuevas vías de excepcionalidad en el empleo y en la educación. La primera es la propuesta de Podemos para que se reserve el 1% de las plazas de funcionarios para las personas trans. Una brecha en la contención de las excepcionalidades -¿por qué no ampliar nuevos cupos a otros colectivos?- y de difícil acreditación, porque el cambio de DNI pasa de hombre a mujer o viceversa, no hay otras 'casillas'.

Otra excepción de este verano, ajena a la anterior, es que nueve estudiantes entrarán en la universidad gracias a las nuevas excepciones de acceso para jóvenes ex tutelados por la Administración y para la etnia gitana. Para este segundo caso -tampoco se recopila la raza como en Estados Unidos-, se acredita con la participación en Kumpania, un exitoso programa socioeducativo y escolar para la población gitana que existe desde hace años en la Comunidad Valenciana.

Esta iniciativa de la Conselleria, además, ha evitado entrar en competencia con el resto de estudiantes, así que la excepcionalidad no significa que estos nueve jóvenes entren antes que otros, sino que se han añadido vacantes específicas en los estudios que han elegido. Entra uno más; no sale nadie.

Los cupos son siempre polémicos, lo que no quiere decir que sean malos. Cada caso tiene su debate que es discernir lo justificado de la ventaja y el privilegio.