JESÚS SIGNES
El estado de la educación

Ser español como único mérito

La Conselleria propone crear una bolsa de empleo para ser interino por la cual solo con inscribirse se podrá ser funcionario. Solo para españoles y sus cónyuges

Pablo Rovira

Pablo Rovira

Lunes, 8 de diciembre 2025, 23:47

Aunque los sindicatos docentes sean muy de izquierdas, mayoritariamente, el acceso al empleo público es el último reducto a los postulados más cercanos a VOX: ... para españoles y solo para españoles. Cierto es que hace unos años la normativa eliminó diferencias entre las nacionalidades de la UE. En cualquier caso, en las convocatorias docentes se mantiene el requisito de contar con la nacionalidad española (o europea) para poder ser docente en la pública, con la principal excepción, ¡anda!, de que también pueden presentarse sus cónyuges mientras no estén separados.

