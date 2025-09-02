Ecuaciones y emociones

El inicio de un nuevo curso resume las visiones filosóficas más clásicas: entre la visión platónica de la invariabilidad de las ideas -el sistema- y ... la coyuntura de lo sensible -las polémicas- y la sentencia de Heráclito de que nadie -alumno- puede bañarse dos veces en el mismo río -el curso-. De cualquier forma, el curso es cíclico y nosotros lineales, así que la educación tiene algo de cafetería de aeropuerto: el cliente está de paso.

Digo lo anterior porque cualquier cambio escolar es lento y, desde la política, reconstruido, porque un gobierno deshace lo del anterior en una órbita que, como la Tierra, avanza y da vueltas al mismo tiempo. En cambio, las necesidades del alumno son cambiantes y urgentes, y lo que no se le resuelva hoy tendrá que esperar al turno de sus hijos para que le toque su parte de solución.

Con esto iniciamos el repaso a las urgencias y novedades del curso que esta semana todavía no ha recibido a los niños. Y como principal, la reconstrucción escolar de la dana, pasados diez meses, porque reconociendo la dificultad y lentitud de los pasos administrativos, hay que destacar la urgencia que tienen las comunidades educativas afectadas. Ya digo, cuando se reinauguren, no solo serán otros ladrillos sino principalmente otros niños cuya última imagen seguirá siendo una escuela destruida y un aula provisional de sustitución.

Si lo anterior era lo urgente, la novedad será el despliegue del nuevo modelo de Formación Profesional. No solo habrá que acostumbrarse a la nueva nomenclatura, sino también a la dualidad general de esta formación. Es un reto para los institutos que les obligará a mucha pedagogía con las empresas, ahora activas con un rol de enseñanza, y con los trabajadores. Con el tiempo, ya será común la bolsita de módulos de cada uno, cual naipes que nos permitan ligar tríos y escaleras según el caso, y robar -estudiar- carta para sacarse nuevas titulaciones.

La otra novedad visible -y sensible- que se espera es el nuevo decreto de convivencia que endurecerá el procedimiento de sanciones y limitará los usos digitales. El trasfondo real es la necesidad de atender el deterioro de la salud mental de la sociedad, particularmente en los jóvenes y adolescentes, y la respuesta escolar al asunto. Veremos la norma, el decreto, y los recursos, la formación y la plantilla específicas que desarrolla la Conselleria, pero el impacto se ha fusionado inseparablemente con la necesidad de instrucción. A la escuela se le pide que forme tanto en ecuaciones como en emociones.

No olvidemos, no obstante, esta instrucción que de tan por supuesta que se da, se arrincona. Recuerden que el rendimiento, según los últimos informes, está en retroceso. Sobre ello se enfocarán dos nuevos planes gubernamentales: los refuerzos de lectura y de matemáticas. En paralelo, la inversión en competencias digitales sigue a chorros, con sus distintos programas, aunque pase más desapercibida.

La última novedad, o volantazo, que cada uno juzgue como considere la nueva ley, es la planificación lingüística a consulta de las familias que se estrena este año. No ha contentado a todos -sí a otros- pero me da que ahora al menos es desencanto lo que antes era resignación.

Por último, no es tanta novedad la anunciada huelga sindical con la que se estrena el curso en FP. El desencuentro sobre las plantillas, sentencia mediante, no tiene visos de acuerdo. También se suma la desactualización de las retribuciones docentes, con los alquileres disparados. En cualquier caso, la tensión política irá in crescendo, cruzado el ecuador de la legislatura.