El desapego democrático

Quedar para pegarse en el descampado a partir de las cinco es un clásico adolescente, sea real o un mito cinematográfico que solo es verosímil. ... En cualquier caso, como tantas cosas juveniles, lo antaño cobra una nueva dimensión por la viralidad digital. El secreto de unos pocos ahora se comparte con miles de anónimos, de tal forma que el mensaje se descontrola. Así, ya no sabes ni quiénes ni cuántos te aparecerán en el descampado. Y, lo que quizás es peor, si sus mamporros estarán de tu lado o del contrario.

Si a lo anterior se le suma el odio y el conflicto social, nos encontramos con las disputas, con riesgo de escalar a altercados, como lo que estos días estamos viendo en Torre Pacheco. También es un clásico la revancha vecinal frente a un hecho de violencia asociado a una minoría que, ya digo, escala a un enfrentamiento por bandos que atrae a la radicalidad que campa por nuestras ciudades.

Llevamos tanto tiempo jugando con el fuego de la deslegitimización que ya no reconocemos al contrario y todo argumentario político se resume en un órdago a la grande.

Y en éstas, poco a poco, se desliza el desapego por la democracia, que es la carcoma de la convivencia. Y estaría bien, más adelante, no tener que mirar atrás preguntándose cuándo se echó a perder, sino seguir mirando al frente para ver cómo volver a seducir a unas generaciones desencantadas.

No lo digo al vuelo, sino con los datos que revela cada encuesta que pregunta sobre el tema. Hace poco, la encuesta Europa Joven de la Fundación TUI (alemana) señalaba que apenas la mitad de los jóvenes españoles (51%) se declara especialmente favorable a la democracia. Una mayoría exigua para un pacto social tan básico. Los jóvenes europeos también opinan que la Unión Europea se debilita o que los favorables a restringir la inmigración ya superan el tercio de los jóvenes. Crece el escepticismo.

La tendencia no es nueva. El pasado trimestre, la Encuesta de Hábitos Democráticos del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) ya informaba que para un 12% de los jóvenes españoles es preferible un gobierno a autoritario a un sistema democrático. La alarma no está en estos datos, sino en su evolución: crecen los «desdemócratas».

Sí, nativos democráticos que se desdemocratizan. Es el caldo ideal para que crezcan el populismo y la desinformación y la interrelación de los tres factores es una bomba de relojería para la convivencia.

No ayudan los bloques irreconciliables porque la respuesta, que debería pasar por el acogimiento del otro, se explaya en la confrontación. Yo soy el demócrata y no el contrario, lo que convierte toda disputa partidista, esencialmente coyuntural y concreta, en sistémica y esencial. No se sitúa en el gobierno sino en el Estado, no alterna soluciones sino rompe la baraja. En definitiva, no trata de los problemas sino los crea.

Los jóvenes creen menos en la democracia y es un reto para el sistema educativo hacer frente a esta realidad. Bien es cierto que si la política no vira, la escuela no evitará el iceberg, pero al menos que nunca se pueda decir que lo intentó con ahínco. Hay que rescatar la división de los dos planos políticos: el básico cohesionador del apego democrático y el partidista, regido por la pluralidad y el respeto.

Hay un envejecimiento político que abre una brecha con los jóvenes cuya opinión sobre la democracia se deteriora. Asusta asomarse a la pendiente. Uno cree en la escuela, su poder transformador y su capacidad de transmitir valores. Así que espera que le ponga barandillas a esos riscos antes de que nuestra chavalería se despeñe.