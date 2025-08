Currículos de humo

Quizá nos hemos olvidado de hacer méritos y un papel intercede por nosotros. Quizá atender más a lo que somos y no tanto a lo ... que hacemos es el signo de los tiempos, tan obsesionados con la identidad y la etiqueta. Quizá es que nos pueden los piropos, y un título es una palmadita en la espalda por escrito. Lo que es seguro es que hay mucho tramposo, porque lo que pretende un título falso o un currículo hinchado es obtener un beneficio, por lo general, a costa de otro. Y ese otro es ese segundo en un listado, cuyo nombre copa las listas de espera, es el que la nota de corte le depila las cejas, el que da al palo y al mismo tiempo se lamenta y se enorgullece de sus uys.

En las últimas semanas lo hemos visto en las polémicas con la joven popular Noelia Núñez y en José María Ángel, nada menos que comisionado del Gobierno y presidente del PSPV-PSOE. Ya ambos cargos, que evocan salones de cristal y diplomacia de florete, merecerían disputar doctorados honoris causa en lugar de remover papeles antiguos en busca de justificantes de la era previa a las computadoras. Por lo pronto, ya le ha costado la dimisión, que es la mejor manera de salir del foco y se olviden los años de provecho por un título inexistente.

La cita, más bien, es porque mañana volverá a pasar, como pasó antaño. También es lo que estará sucediendo en muchos lugares, esa creatina que tantos insuflan a su currículo para que luzca y que golpea y golpea los límites hasta que, de repente, una carrera dejada a mitad se completa sobre el papel como graduado o graduada.

Es decir, no creo que en la política haya más de estas exageraciones que en otros sitios, lo que pasa es que, en primer lugar, está más expuesta. De hecho, es recomendable para quien tenga algo que esconder que no se meta a política. A la larga, su éxito será su derrota, porque cuanto más alto, más escudriñado y, en algún momento inoportuno, al final descubierto. Porque a la política le afecta la ley y la estética, y si bien las corrupciones llegan con el ejercicio del poder, hay fealdades de la vida civil que no es prudente exhibir si se ostentan cargos públicos. Pongamos por caso, solo en política un control de alcoholemia puede conllevar dimisión.

Dije la primera razón, pero hay una segunda, y es el beneficio de la mentira. Exagerar, falsificar un currículo para meritar puestos. Para que los jefazos se fijen en ti y escalar en la asunción de responsabilidades, al fin y al cabo, todavía hay cierta opinión favorable a que un ministro o un conseller no sea cualquiera. Tampoco, entienden, hay daño, porque el ejercicio de la política no exige ninguna formación en concreto, y para eso ayuda mucho la microformación en instituciones de postín. Luces más que aprendes. Objetivo cumplido.

Pero como he dicho, la política también es estética porque debiera representar algún tipo de ejemplaridad. Y por eso el falseamiento de las formaciones es tan dañino, y nos hace dudar -si acaso todavía nos queda alguna duda- de en qué manos dejamos el Estado y la democracia.

A lo anterior se añade el perjuicio, porque siempre alguien sale perjudicado cuando el recurso a repartir es escaso. Los méritos se convierten en puntos, en una oposición, y el que queda detrás de una mentira sufre una injusticia.

Por último, esta titulitis se basa en la concepción de que tengo méritos, no en que hago méritos. Por eso se demuestran con papeles, y no con el ejercicio. Qué pena que los que aspiran a la política no se empeñaran en que nos entrara por los ojos lo que valen, y no se obsesionarán en adornar un documento que se cuelga en el Portal de Transparencia.