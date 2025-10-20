El capital extranjero entra en la concertada 'freemium'

Hoy hablamos de la educación como sector productivo, porque es una actividad económica que está en fase de inversión y concentración. Ha pasado en otros ... sectores, por ejemplo, el azulejero, en los que las empresas familiares venden a fondos de inversión. La llegada de estos fondos, con sus grandes presupuestos y su paso temporal -comprar, crecer y vender en un lustro- modifica el escenario.

Se calcula que más de un tercio del sector educativo privado en España está en manos de fondos extranjeros. Grandes empresas con fuertes inversiones que adquieren y expanden centros existentes. En el debate, lo más resaltado es lo referido a la etapa universitaria. El Gobierno ha endurecido los criterios para nuevas creaciones.

La Formación Profesional también atrae a estos grandes presupuestos. El esquema reproduce el universitario: una respuesta a una oferta pública que no cubre la demanda ni de alumnado ni, a veces, de nuevos nichos formativos.

La oportunidad no está en la enseñanza misma, sino en los ingresos que se generan alrededor de la escolaridad

También las etapas no universitarias atraen la inversión de capitales extranjeros. Inspired Education Group, Cognita, Dukes Education o Affinitas Education son grupos extranjeros que han adquirido colegios en España, algunos en la Comunitat.

Insisto, nada diferente a lo que ha sucedido en otros sectores. No obstante, una de las últimas adquisiciones sí supone un cambio de paradigma: la aseguradora suiza Swiss Life ha adquirido el grupo Educare, titular de ocho colegios concertados en Madrid.

Llama la atención la compra de centros concertados y que sea por parte de una aseguradora. De nuevo, se demuestra que la educación madrileña difiere del resto de España. No tiene la misma realidad escolar aunque acapara de manera sobredimensionada el debate político. Por eso hay declaraciones políticas referidas a la educación que implícitamente confunden Madrid con España, y cualquier valenciano informado sobre nuestra escuela no se siente reflejado en esas palabras.

Señalo el matiz porque la llamada nueva concertada no existe o es testimonial en el resto de España, la nacida con la cesión de suelo y compromiso de concierto previo que atrajo a nuevas empresas -vestidas o no como cooperativas-, y no tanto a las de raigambre educativa. Aquí en Valencia llegaron a salir dos de estos concursos, pero el modelo no llegó a nacer y quedaron desiertos. Por eso cuando se iguala la política educativa valenciana con la de Madrid, en lo que se refiere a la concertada, no es cierto. Una muestra, mientras Madrid creó una nueva concertada con un modelo más empresarial, en Valencia se extendió el concierto -en Infantil y Bachillerato- a centros históricos y con presencia local, con una lógica pedagógica de dar continuidad en el mismo centro al alumnado ya concertado.

De hecho, y esto tampoco es propio de nuestro territorio, la escuela religiosa se ha defendido de esta 'amenaza' de compra para mantener el carácter propio de sus centros, a través de procesos de concentración interna en torno a los carismas o la creación de fundaciones para la gestión de centros sin continuidad garantizada.

Y entonces, ¿qué interés puede tener una gran empresa en entrar en un centro concertado, cuyo ingreso educativo se basa en cuotas voluntarias? La oportunidad, más allá del debate sobre la voluntariedad de las cuotas tan diferente en Madrid, está en el modelo mismo del concierto, que podríamos definir como 'freemium'. Es decir, la oportunidad no está en la enseñanza misma, sino en el resto de ingresos que alrededor de la escolaridad se generan -comedor, transporte, extraescolares...- y, ahí está la nueva clave, se pueden generar. Swiss Life vende seguros, y ahora tiene a su alcance comercial a las familias de diez mil alumnos.

La enseñanza no es negocio, pero la escuela sí, y esto se da en cualquiera de las titularidades de los centros.