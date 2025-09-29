Cambios ocultos

La escuela cambia ante nuestros ojos y añade a una organización esencialmente docente mayor complejidad profesional. La semana pasada, el Diari Oficial publicó la regulación ... sobre los educadores sociales en el sistema educativo valenciano. En los coles no solo hay maestros y profesores.

Es cierto que esta exclusividad no se da desde hace tiempo, y no hay que olvidar al personal de administración y servicio (PAS) que es fundamental en un centro. Pero a lo que me refiero es más reciente. A la reivindicación de los directores por contar con administrativos de apoyo, a la de las familias por incorporar enfermería, nacen demandas sociales que han ampliado, por lo bajini, la presencia de nuevos perfiles especializados.

La sociedad, con la escuela, se ha vuelto exigente y le traslada buena parte de la responsabilidad de la urgencia del momento. El regalo estrella de la Comunión es el móvil y la escuela debe prevenir el abuso de los dispositivos. Hay violencia contra las mujeres, la coeducación y la educación igualitaria son la solución. Las redes sociales nos embroncan y polarizan, los alumnos deben distinguir los bulos de la verdad. La educación es la solución. No lo niego, mientras otros también asuman su parte.

Para afrontar estas demandas, hay tres caminos complementarios. El más recurrente es encargárselo a los docentes, de tal forma que, además de especialistas en Biología o Educación Física, pongamos por caso, les pedimos convertirse en unos superhombres (o supermujeres) capaces de atender la diversidad de exigencias con formación específica. Otra vía, habitual también, es la realización de talleres, proyectos y otras innovaciones complementarias sobre temas concretos impartidos por personal o entidades externos al centro.

La tercera vía, estructural, es la incorporación de nuevos especialistas. Porque lo que les pasa a los docentes también les pasa a los departamentos de Orientación, con grandes objetivos para el tiempo disponible. Es aquí donde se incardina la incorporación escolar de los educadores sociales. Estos profesionales estarán adscritos a las unidades especializadas de orientación -otra novedad reciente-, y se dedicarán, entre otras tareas, a combatir el absentismo, mejorar la convivencia y fomentar la acción comunitaria.

Es necesario. La reducción del abandono educativo, todavía excesivamente alto en España, tiene un límite, porque hay un abandono estructural que excede los problemas de aprendizaje y se enraíza en las situaciones de origen y del entorno del alumno. La reacción no puede ser solo curricular, si queremos hacerle frente con eficacia.

Lo mismo está sucediendo con la incorporación de profesionales de la psicología, desde una perspectiva sanitaria, a los centros, y de ahí la novedad citada de las unidades especializadas de orientación y otros mecanismos coordinados entre Educación y Sanidad. Las necesidades de atención a la salud mental del menor van en aumento, y eso supera las destrezas que se adquieren en el Máster de Secundaria.

Más allá de citar uno a uno, se detecta una tendencia que es la de dar complejidad multidisciplinar a los centros escolares. Administrativos, enfermeros, educadores sociales, psicólogos, terapeutas... Al final la tendencia responde a la evidencia de cualquier organización en la que lo más habitual es que convivan perfiles diversos y no solo exista uno.

Por ahora, esto se produce sin cambiar el modelo organizativo escolar, pero tiempo al tiempo. Hay problemas cuya solución no pasa por dar más horas de docencia, sino por añadir horas para contratar otro tipo de especialistas.