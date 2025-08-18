Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

El estado de la educación

Aulas verdes para un futuro en llamas

Incendios y calor en verano, lluvias torrenciales en otoño... La escuela debe adaptarse a las emergencias climáticas cada vez más habituales

Pablo Rovira

Pablo Rovira

Lunes, 18 de agosto 2025, 23:40

La conversación más banal es la del ascensor, para la que el tema más recurrente es el tiempo. Sin embargo, hoy día, hablar del calor - ... o el frío- es política, y como si fuéramos grandes meteorólogos, unos grados de más los traducimos en una tesis sobre el cambio climático. Así que si quiere paz con los vecinos, hable de fútbol en el ascensor. No hace falta meterse en camisa de once varas con el tiempo.

