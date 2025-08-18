Aulas verdes para un futuro en llamas

La conversación más banal es la del ascensor, para la que el tema más recurrente es el tiempo. Sin embargo, hoy día, hablar del calor - ... o el frío- es política, y como si fuéramos grandes meteorólogos, unos grados de más los traducimos en una tesis sobre el cambio climático. Así que si quiere paz con los vecinos, hable de fútbol en el ascensor. No hace falta meterse en camisa de once varas con el tiempo.

Digo lo anterior porque la ideologización de los debates, para los que hay oportunos expertos en redes sociales, niega el debate. Los hechos se convierten en argumentos así que te hace de izquierdas o de derechas según el color que pintes los 40 grados que hay estos días en la calle.

Intentemos, por tanto, dejar de lado los contubernios sobre el clima, que tanta pasión como inutilidad añaden a la conversación, y recuperemos hechos evidentes como que el calor es más recurrente, igual que las tormentas, que antaño, y sobre esta realidad ahora nos tocará vivir.

En este contexto, el ayuntamiento implantará formación en emergencias en los colegios de la ciudad al igual que en Japón forman a los escolares en su protocolo contra los terremotos. Cada uno tiene lo suyo y la dana de hace nueve meses evidencia que enseñar a los niños a reaccionar frente a las lluvias fuertes es aconsejable. Habrá que plantear, con argumentos equivalentes, extender en los colegios los consejos prácticos contra las altas temperaturas, cuya amenaza en nuestra tierra conquista más semanas lectivas cada vez.

Sobre estos asuntos hay dos aspectos que impactan directamente sobre nuestro sistema educativo. Ya lo intuimos el curso anterior. El primero es que los días sin colegio por alerta meteorológica se hacen más habituales, lo que se traduce en días lectivos perdidos. Hasta ahora, simplemente se pierden. Es hora, a mi juicio, de establecer alternativas reales a las jornadas sin clase. En este sentido, la pandemia fue un laboratorio perdido y las buenas prácticas para la educación en casa duermen el sueño de los justos. Sin embargo, la única reacción cuando no hay clase es qué harán las familias con los hijos en casa, y no logramos centrar la discusión en evitar el acortamiento real del curso para el alumnado.

La segunda incidencia directa es el calor y el riesgo de que profundice en la tendencia del achatamiento del curso escolar. En septiembre y junio ya rige la jornada intensiva, eso no cambiará, pero sí el incremento del desaprovechamiento lectivo de esas dos quincenas. Los colegios valencianos, en general, no están preparados para soportar lecciones a esas temperaturas y algo habrá que plantear para evitar trabajar o estudiar con esas temperaturas. Es injusto exigir el estoicismo desde despachos con aire acondicionado.

Sin embargo, el gran impacto no está en estas cuestiones prácticas, sino en la transformación ecológica que viene. Somos mucho más conscientes de la realidad digital que de la medioambiental, pero ambas sacuden el mundo productivo, y por tanto el del empleo y, en proporcionalidad directa, el de la educación. Igual que se habla de la digitalización de las aulas, la FP o la universidad verdes son exigencias que faltan por desarrollar. Todas las profesiones, si me apuran, deben introducir una perspectiva medioambiental que modificará sus procedimientos y sus saberes, a lo que se añaden las nuevas profesiones que esta realidad crea. Y, en cuanto a la enseñanza obligatoria, todo escolar debe formarse con esta nueva perspectiva. Estas cosas no son de izquierdas o de derechas. Son de frente, que es donde está un futuro que no se rodea.