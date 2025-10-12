Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

¿Vixca el conflicte?

L'identitat valenciana no crea conflicte; el creen els que la desprecien

Óscar Rueda

Óscar Rueda

Domingo, 12 de octubre 2025, 00:13

No és el primer Nou d'Octubre suspés per la pluja... ni serà l'últim, donada l'época de l'any en que estem. Des ... de que Lo Rat Penat recuperà esta vella tradició foral en 1922, en quatre ocasions (1953, 1962, 1966 i 1969) la provessó no s'ha celebrat pel mal orage. Pero enguany la commemoració tenia -encara que no es vullga verbalisar- les paperetes necessàries per a tornar-se un event conflictiu; més encara de lo que ve resultant una festa que nomenem 'cívica' pero que massa voltes no ho és tant. L'atentat vandalisador sofrit per l'entitat ratpenatista en la frontera del seu edifici (tampoc és el primer ni serà l'últim) demostra cóm d'enganyats estan (o de mentirosos són) aquells que proclamen insistentment que el conflicte identitari valencià està «resolt».

