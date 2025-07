Valéncia desperta

Acostumats a ser els sempiterns perdedors de la vida, ignorats segons el cas per rojos o blaus (en agraciada terminologia de pilota valenciana), u no ... acaba encara de donar crèdit a lo ocorregut: el ple de l'Ajuntament de la capital ha aprovat la valencianisació del nostre topònim principal, escrivint-lo correctament en idioma valencià: Valéncia en é tancada, segons la pronunciació històrica i tradicional de totes les comarques. La qüestió pareixerà simbòlica, pero marca un punt d'inflexió i una càrrega en profunditat que obri la porta a nous alvanços revalencianisadors. Parlem del nom del Cap i Casal, pero també el de la província... i de tot el territori, encara que divisions impostes i autoimpostes l'hagen enterbolit, tornant adjectiu lo que sempre ha segut substantiu. Per una volta en la vida, nos hem 'autodeterminat' en una cosa en la que, per definició, només manem els valencians: el nostre nom colectiu.

Podríem remontar-nos a Fullana, a les bases del 32 o a Adlert, pero per a circumscriure-nos al sigle XXI, ya en 2005 la Secció de Llengua de la RACV redactà un informe, presentat a l'Ajuntament i a la Diputació de Valéncia i recolzat per abundants entitats i particulars, que concloïa l'evidència: «Totes les autoritats llingüístiques de diferents tendències reconeixen que el topònim Valéncia es pronuncia en e tancada. És inexplicable que si existix este consens a l'hora de reconéixer la fonètica del topònim, s'haja trencat per part de la AVL adoptant una ortografia que reflectix la pronunciació catalana, subjugant la fonètica valenciana a l'ortografia catalana». I esta realitat que alguns hem proclamat en el desert durant décades (incorporant poc a poc a la reivindicació a persones de gran vàlua personal i tècnica, als que devem ara reconéixer) és la que s'ha acceptat oficialment i valentament pels partits governants en el consistori (als que criticarem en moltes coses, pero també devem reconéixer lo que fan be).

Dona vergonya aliena llegir comentaris d'alguns polítics contraris a la decisió, entre falàcies 'ad hominem' de llibre, l'ignorància de cóm sona una é tancada i una è oberta, i ridícules apelacions a una ciutat 'oberta' com un extemporàneu accent que, per cert, no apareix en respectables poblacions com Castelló, Dénia o Benicarló (que, a lo que es veu, deuen ser tancadíssimes, seguint eixe 'científic' raonament). Valéncia, si la qüestió aplega a vènit i la Generalitat aprova l'acort, serà ara una ciutat més oberta a la seua identitat i tradició. Com eixa menuda finestra que acaba d'obrir-se, que escomença a aportar una brisa fresca de valencianitat a l'estantiç ambient de 40 anys d'alienació. Que seguixca eixamplant-se. Enhorabona, valencians.