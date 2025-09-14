Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

No és només qüestió de noms

El nom i l'entitat singular del valencià seguixen sent discutits

Óscar Rueda

Óscar Rueda

Domingo, 14 de septiembre 2025, 00:14

La valencianisació del nom de Valéncia (en accent tancat, com pertoca) i les deplorables declaracions del ministre Albares fa uns dies, negant per tres voltesel ... reconeiximent oficial del valencià com u dels idiomes constitucionals de l'Estat(per omissió conscient, davant les preguntes d'Alsina), han fet reaflorar públicament el sempitern conflicte llingüístic, en una intensitat que no havíem conegut en anys.Bona demostració de que la controvèrsia seguix irresolta,encara que alguns la neguen o no la vullguen vore, i uns atres només li traguen llustre quan els interessa. (I continuarà per molt de temps, mentres queden valencians que parlen valencià i siguen lleals a la seua herència cultural i identitària).

