No és només qüestió de noms
El nom i l'entitat singular del valencià seguixen sent discutits
Domingo, 14 de septiembre 2025, 00:14
La valencianisació del nom de Valéncia (en accent tancat, com pertoca) i les deplorables declaracions del ministre Albares fa uns dies, negant per tres voltesel ... reconeiximent oficial del valencià com u dels idiomes constitucionals de l'Estat(per omissió conscient, davant les preguntes d'Alsina), han fet reaflorar públicament el sempitern conflicte llingüístic, en una intensitat que no havíem conegut en anys.Bona demostració de que la controvèrsia seguix irresolta,encara que alguns la neguen o no la vullguen vore, i uns atres només li traguen llustre quan els interessa. (I continuarà per molt de temps, mentres queden valencians que parlen valencià i siguen lleals a la seua herència cultural i identitària).
Pero sigam proactius. Encomanem-nos als programes electorals dels partits que hui tenen en les mans el govern d'esta terra, i marquem-los un camí per a que comunicats de reivindicació redactats pel valencianisme cultural fa trenta anys...deixen de ser,per fi, aplicablesa la realitat actual. Primer: si el valencià està reconegut llegalment des de 1982 com una llengua diferent del català (en independència de teories llingüístiques, distàncies dialectomètriques, una acadèmia oficial que socavala seua entitat,o normes ortogràfiques alienants), actueu conseqüentment d'una volta per totes, i no vos quedeu en la proclama sense fets. A solesblindant normativament l'entitatdiferenciada del valencià, lligada al nom que li donem des de fa 600 anys, assegurarem que el nostre idioma està present a on deu, en un model oral i escrit propi, plenament identificador per al valenciaparlant: no a soles en Europa, sino en internet, en la lliteratura infantil o el doblage de películes en les plataformes digitals, per dir només tres espais vitals. (Ademés de ser el millor antídot per a evitar que la paella, Sorolla o el Misteri d'Eligdeixen de ser 'científicament' catalansperque, supostament, «parlem català»).
I segon: ninguna resolució del conflicte és viable mentres no es reconega oficialment (o siga: en una llei de la Generalitat)la normativa de la RACV, als seus escritors i les seues obres, que viuen 43 anys de clandestinitat, chantage social i borrat planificat. Ya sabem que, des de la reforma de l'Estatut de 2006, és més fàcil proclamar llegalment la tercera república que abolir la AVL; pero mentres la AVL existixca (i no complixca lo que mai ha fet, que és defendre el nom i l'entitat del valencià), la seua contrapart valenciana, la RACV a través de la seua Secció de Llengua, deu poder treballar tenint el reconeiximent oficial que, a nivell particular, li donem milers de valencians. Si la política és l'art de fer lo possible, actueu demà millor que despús.
Deu blindar-se l'entitat pròpia del valencià i reconéixer-se oficialment a la RACV
