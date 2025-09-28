Llingüística cognitiva
La ciència descriu la realitat perceptiva dels parlants sense manipular-la
Domingo, 28 de septiembre 2025, 00:04
La semana passada es celebrà en Cracòvia un congrés internacional sobre «llengües en contacte des d'una perspectiva cognitiva». La llingüística cognitiva no concep el ... llenguage com un sistema autònom i aïllat, sino com un mecanisme íntimament lligat a cóm pensem i experimentem els humans: a factors com la percepció, la memòria o la sicologia. A principis d'any, l'amic Miquel Àngel Lledó -companyó de fatigues, mai millor dit, en la Secció de Llengua de la RACV, ademés d'eminent doctor en Filologia- me propongué que participàrem conjuntament en el congrés en una ponència, i la bona notícia és que fon acceptada per a la seua llectura pública. 'Aproximació cognitiva a la distinció llengua/dialecte: la situació de diglòssia castellà/valencià' és el títul de la comunicació que un servidor defengué el dijous passat en la bonica ciutat polaca.
Fent-ho curt, la ponència planteja que les lleis que intervenen en els mecanismes cognitius en molt diversos àmbits (Proximitat, Igualtat, Clausura i Bona Forma, segons la Sicologia de la Gestalt) també intervenen en la percepció d'una varietat llingüística com a llengua o com a dialecte. L'aplicació de la teoria al cas valencià (per a saber més, una excelent obra de Lledó, 'Fonaments científics de la llengua valenciana', la desenrolla magistralment) fa predir l'aparició d'un conflicte identitari, que es visualisa en una situació de doble diglòssia entre el valencià vernàcul, per una banda, i els estàndarts castellà i català, per l'atra; i que es reflectix també en dos models normatius aplicats al nostre idioma: el català del IEC-AVL i el valencià de la RACV. Una portada de LAS PROVINCIAS de fa dos semanes (encapçalada pel titular referent a la negació del valencià perpetrada pel ministre Albares, junt al reconeiximent fervorós del català, el vasc i el gallec) obrí l'exposició.
La qüestió és que quan concloguí la dissertació i escomençaren les preguntes dels congressistes, ningú es queixà del supost «acientifisme» o «terraplanisme» dels que constatem l'existència d'una llengua valenciana en personalitat pròpia; ni tan sols del meu (per dir-ho elegantment) accent ibèric parlant anglés. Les preguntes se dirigien en curiositat cap a la realitat valenciana, cap a uns atres casos similars en el concert de les llengües del món (perque el nostre no és precisament l'únic) i cap a l'acceptació, en naturalitat, de que la llingüística científica és la que descriu la realitat (també la realitat perceptiva dels parlants) sense manipular-la; i no la que tracta d'impondre una visió monolítica que, ademés, és contrària al seu sentir majoritari. Eixa substància és la que ha de canviar en certes acadèmies, més que un nom buit de contengut.
La substància és lo que ha de canviar en certes acadèmies, més que el seu nom
