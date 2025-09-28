Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Llingüística cognitiva

La ciència descriu la realitat perceptiva dels parlants sense manipular-la

Óscar Rueda

Óscar Rueda

Domingo, 28 de septiembre 2025, 00:04

La semana passada es celebrà en Cracòvia un congrés internacional sobre «llengües en contacte des d'una perspectiva cognitiva». La llingüística cognitiva no concep el ... llenguage com un sistema autònom i aïllat, sino com un mecanisme íntimament lligat a cóm pensem i experimentem els humans: a factors com la percepció, la memòria o la sicologia. A principis d'any, l'amic Miquel Àngel Lledó -companyó de fatigues, mai millor dit, en la Secció de Llengua de la RACV, ademés d'eminent doctor en Filologia- me propongué que participàrem conjuntament en el congrés en una ponència, i la bona notícia és que fon acceptada per a la seua llectura pública. 'Aproximació cognitiva a la distinció llengua/dialecte: la situació de diglòssia castellà/valencià' és el títul de la comunicació que un servidor defengué el dijous passat en la bonica ciutat polaca.

lasprovincias Llingüística cognitiva