La llengua i les falles
Els fallers tornen a donar eixemple als polítics i a tota la societat
ÒSCAR RUEDA
Sábado, 8 de noviembre 2025, 22:48
Esta semana ha mamprés a caminar, per fi, el nou Congrés Faller. Un congrés (el nové d'estes característiques) que reunix als representants designats per ... les comissions de la ciutat de Valéncia i els quatre municipis tradicionalment adherits a la Junta Central Fallera (Mislata, Chirivella, Burjassot i Quart de Poblet) per a aprovar un nou Reglament Faller que substituïxca a l'actual de 2002, que necessita una profunda actualisació. Un treball precedit per l'àrdua faena de dos taules 'precongressuals' de redacció i organisació, que han preparat les bases per a que este congrés puga desenrollar-se partint d'un borrador de nou Reglament i d'unes normes de funcionament.
En l'expectació pròpia de la novetat -sobretot, dels que som congressistes per primera volta, al contrari que molts ilustres veterans en la faena-, este dijous se votaven les esmenes al primer artícul, que definix la festa de les Falles en la seua essència principal. Més allà dels llògics dubtes sobre la mecànica del congrés, de la primera sessió nos queda el bon regust de que l'esmena que contà en un major número de recolzaments (190 vots a favor front a 8 en contra), de totes les presentades en el dia, fon la que defenguérem un grup de congressistes per a clarificar el règim llingüístic en l'àmbit de la festa, i blindar la sempre discutida (i políticament violentada) llibertat d'expressió i creació lliterària dels fallers. La redacció aprovada de forma casi unànim («Se respectarà i protegirà la llibertat d'expressió i creació lliterària de totes les Comissions Falleres i els seus integrants, de manera que ningú siga discriminat per la normativa llingüística que decidixca usar»), que cau pel seu pes des del punt de vista de l'humanisme, el trellat i la llegalitat constitucional, devia arreplegar-se inexcusablement en el Reglament, des del moment en que la política i rogles pròxims pretenen impondre a tots una normativa hui oficial per a l'administració pero no per als administrats (la de la AVL), i censurar o discriminar als usuaris d'una atra normativa (la de la RACV) que, si hui no és d'us oficial, ho ha segut en el passat (i pot tornar a ser-ho en el futur). Que una comissió o un escritor no torne a ser discriminat mai més per esta qüestió en el Llibre Oficial Faller o en el concurs de llibrets de la Conselleria era un aspiració inajornable, avalada pel 'Síndic de Greuges' en 2017, i els fallers hem donat eixemple de convivència i pluralitat. Ara toca que la política (en una Llei de Senyes d'Identitat que es fa de pregar) reconega l'existència oficial de les Normes d'El Puig i protegixca, negre sobre blanc, el dret de tots els valencians a usar-les sense restriccions ni discriminacions.
