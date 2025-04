L'accent de la discòrdia

L'Ajuntament de Valéncia ha encomanat al filòlec Abelard Saragossà la redacció d'un informe tècnic que justifique el canvi del topònim oficial de la ... capital valenciana. Ya saben: oficialisar 'Valéncia', en accent tancat, com se pronuncia en totes les comarques valencianes, en contra del criteri de l'anterior govern municipal, que oficialisà «València» en tilde oberta. La reivindicació és vella i procedent: si hem convengut que s'accentuen gràficament totes les paraules esdrúixoles; si en cas que la vocal tònica siga una 'e' hem acordat que marquem, en l'inclinació de la tilde, l'obertura o tancament de la seua pronunciació; i si, com molt be deixà escrit el nostre Voro López, «totes les autoritats llingüístiques de diferents tendències reconeixen que el topònim 'Valéncia' el pronunciem tots els valencians en 'é' tancada», poca argumentació adicional deuria ser menester per a oficialisar Valéncia en accent tancat, reflectint la pronunciació general i històrica del nostre topònim principal (ciutat i regne): de la mateixa manera que es reflectix en Dénia, Bétera o Énova. Pero, ¡ai!, resulta que la majoria dels volguts cosins germans catalans pronuncien el nostre topònim al seu modo: 'València' en 'è' oberta. Cosa perfectament respectable si no fora perque, des de fa ya unes quantes décades, volen convéncer-nos de que el nostre nom de pila l'escrigam a la seua forastera manera.

En Saragossà divergim en prou posicionaments, pero no cap dubte de la seua honestitat intelectual i la seua valentia per a posar la ciència llingüística (descriptiva, objectiva, empírica) per damunt de la seudociència prescriptiva, que pren les seues decisions en funció de criteris tan 'científics' com les fílies i fòbies induïdes pels partits polítics... o per una intolerant minoria radical que ha trobat, en les rets socials i la vampirisació de certs àmbits acadèmics, el seu mig preferit de proferir insults i censurar opinions discrepants. Des del moment en que l'encomanda es feu pública, Saragossà ha rebut amenaces i pressions intolerables per a que desistixca de redactar l'informe tècnic: res nou baix el sol. Quan la AVL vote en contra de l'informe de Saragossà, tal volta acabe d'obrir els ulls a molts, vintincinc anys més tart. Especialment, als valencians de bona fe que es cregueren que eixa AVL podia ser la solució per a res. Un servidor se queda en lo que escrigué fa quinze anys: «o existim per al món, o no existim. (...) I si és que resulta que no existim, abandonen-se vostés per favor a la seua inexistència, que ya tenen un excelent Institut d'Estudis Catalans esperant-los en els braços oberts; pero deixen-nos existir als que sí que creem en la nostra pròpia substantivitat».