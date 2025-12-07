Felip V de Valéncia
Els numerals valencians dels reis oferixen possibilitats insospitades
Domingo, 7 de diciembre 2025, 00:03
Fa una pila d'anys, quan les instàncies se presentaven manuscrites en el registre d'entrada, un servidor solicità a l'Ajuntament que esmenara una ... notable contradicció en el nomenclàtor del Cap i Casal. L'ilustre rei Pere II el Cerimoniós dona nom a un carrer que respecta la numeració valenciana dels reis (a pesar de ser Pere IV per als aragonesos i Pere III per als catalans). Pero en canvi Pere el Gran, besyayo de l'anterior, que vixqué prou més arrere en el temps, continua sent «tercer» en les plaques del seu castiç carrer en Russafa, al modo aragonés, en lloc de «primer», com pertoca segons la numeració dels monarques del Regne de Valéncia. Uns numerals privatius que no són un invent actual de desficiosos historicistes, sino una evidència que trobem en la documentació de l'época foral i, significativament, en els històrics retrats reals del Palau de la Generalitat.
Argumentàvem aixina que el nom adequat havia de ser «carrer de Pere I el Gran», mes no deguérem resultar massa convincents: se canviaren les plaques de rotulació per unes més modernes, pero sense rectificar un numeral, el de «Pere III el Gran», que si és coherent per a un carrer en Saragossa, no ho és en la ciutat de Valéncia. Al contrari que alguns dels nostres païsans actuals, els valencians del passat tenien molt clar que ser valencià no era ser aragonés, català o castellà, i que Anfós el Magnànim podia ser V en Aragó pero era III en Valéncia, perque quan Anfós I el Batallador o Anfós II el Cast, antepassats del conquistador Jaume I, regnaven en Aragó, en el Regne de Valéncia ni estaven ni se'ls esperava massa. Esta curiosa divergència afecta també als Felips, i és que Felip I el Fermós, marit de la reina Joana la Loca i gendre de Ferrando el Catòlic, només regnà en Castella, i no en la Corona d'Aragó. Aixina, tots els Felips posteriors tenen un numeral menys en esta banda de la península, incloent l'actual rei, que és Felip VI per a Castella, pero Felip V per a Valéncia i Aragó.
Ve la qüestió al pèl de la polèmica sorgida en Banyeres per la decisió del consistori de canviar el nom del «carrer de Felip V» pel de «carrer del País Valencià». Un bon eixemple d'eixir del fanc per a caure en lo tarquim de l'onomàstica viària, que podria subsanar-se elegantment i evitant el prosaic cabreig dels veïns pel canvi de nom. Si li posen «carrer de Felip V de Valéncia», el nostre cap d'Estat actual rebrà un raonable reconeiximent, les cartes continuaran aplegant, i de pas el rei podrà comprovar que, si el seu antepassat era un profitós absolutiste que no volia saber res de monarquies pactistes i Furs lliberals, ell pot aportar el trellat i la visió transversal que els nostres polítics no saben afinar.
L'actual rei és Felip VI per a Castella, pero Felip V per a Valéncia
