Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Números premiados de La Primitiva de este sábado 6 de diciembre

Felip V de Valéncia

Els numerals valencians dels reis oferixen possibilitats insospitades

Óscar Rueda

Óscar Rueda

Domingo, 7 de diciembre 2025, 00:03

Fa una pila d'anys, quan les instàncies se presentaven manuscrites en el registre d'entrada, un servidor solicità a l'Ajuntament que esmenara una ... notable contradicció en el nomenclàtor del Cap i Casal. L'ilustre rei Pere II el Cerimoniós dona nom a un carrer que respecta la numeració valenciana dels reis (a pesar de ser Pere IV per als aragonesos i Pere III per als catalans). Pero en canvi Pere el Gran, besyayo de l'anterior, que vixqué prou més arrere en el temps, continua sent «tercer» en les plaques del seu castiç carrer en Russafa, al modo aragonés, en lloc de «primer», com pertoca segons la numeració dels monarques del Regne de Valéncia. Uns numerals privatius que no són un invent actual de desficiosos historicistes, sino una evidència que trobem en la documentació de l'época foral i, significativament, en els històrics retrats reals del Palau de la Generalitat.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El anestesista detenido por la muerte de la niña sustrajo los sedantes del Hospital de Manises
  2. 2 Muere en Madrid una mujer tras precipitarse desde un décimo piso con sus dos hijos de 3 años, ambos muy graves
  3. 3 Calles cortadas en Valencia por el Maratón 2025: así afecta al tráfico
  4. 4

    Así perdió Valencia su milla de oro
  5. 5 Once años de prisión para un pederasta por agresión sexual y grabar en el baño a su hija y una amiga
  6. 6

    Las Navidades y el Maratón dejan las calles de Valencia a rebosar: «Es como si estuviéramos en Fallas»
  7. 7 Aemet confirma su previsión para el puente de diciembre en la Comunitat Valenciana
  8. 8

    El nuevo Consell, una estructura sobredimensionada para que Pérez Llorca intente ser candidato en 2027
  9. 9 La Generalitat pagará a los cazadores 40 euros por jabalí abatido para combatir la peste porcina
  10. 10

    La nueva noria navideña en la plaza San Agustín de Valencia: «Me ha decepcionado un poco»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Felip V de Valéncia