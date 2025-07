Els escacs de la reina

Este dijous tingué lloc en la plaça de la Reina del Cap i Casal un curiós acte: la celebració de vint partides d'escacs en ... les que el «Rei Enigma» (un misteriós escaquiste enmmaixquerat i de molt alt nivell) s'enfrontà a atres vint jugadors per a commemorar el 550 aniversari del mític poema 'Escacs d'amor'. És esta una joya de la lliteratura en llengua valenciana, escrita per Francí de Castellví, Bernat Fenollar i Narcís Vinyoles, en la que es descriu per primera volta el moviment de la reina, inexistent fins ad aquell moment en el joc d'escacs d'orige oriental.

El poema està estructurat en 64 estrofes: el mateix número de caselles del tauler. Compostes per nou versos agrupats en un quartet, un tercet i un parellat, el primer vers de cada estrofa rima en l'últim de l'anterior. En el poema es descriu un partida completa seguint les regles actuals, en la que, fent una alegoria de l'amor, Castellví pren les peces roges (blanques) representant al deu Mart, i Vinyoles les verdes (negres) representant a Venus; mentres que Fenollar (Mercuri) actua d'àrbit i comentariste, i aprofita per a detallar les principals regles del joc. Com ara la que diu que 'peça tocada, peça jugada'; l'obligatorietat d'avisar del sus («jaque» en castellà), l'amenaça al rei, que es convertix en mat si no té escapatòria; o el bot del rei a la tercera casella, antecedent de l'enroc en que intercanvia posició en la torre (que denotaria en la seua etimologia l'orige valencià, puix la peça de la torre es dia 'roc' en valencià antic). Pero òbviament, la novetat 'estrela' és l'aparició d'una nova peça, la reina, de la que es diu que «vaja així com tots sino cavall»: açò és, que puga fer els moviments de totes les demés peces, excepte els del cavall.

Els escacs «nous» o «de la dama» acabaven de nàixer, segons han acreditat investigadors com Ricardo Calvo o José Antonio Garzón. Pero faltava la seua difusió mundial; i ahí fon clau (com Garzón ha demostrat magistralment) el paper d'un atre valencià: el sogorbí Francesc Vicent, que escrigué en 1495 el «Llibre dels jocs partits dels escacs en nombre de 100»: una colecció de cent problemes d'escacs seguint les noves regles, del que no s'ha conservat cap eixemplar original en llengua valenciana, pero sí traduccions i recopilacions en atres idiomes que demostren el seu paper central en la popularisació d'este joc universal.

Una oblidada valencianitat dels escacs que, com a recialla irredenta, nos ha deixat la locució «ni rei ni roc», que m'enchisa per la seua polisèmia. Si no hi ha, no es té o es viu sense «rei ni roc» és perque no hi ha trellat, no existix autoritat ni orde: no hi ha solució ad algun problema. Vaja: una representació de la crua actualitat...