Cultura cancelada

¿Els Jocs Florals i les Jornades dels Escritors seran ignorats de nou?

Óscar Rueda

Domingo, 26 de octubre 2025, 00:04

El concepte de 'cultura de la cancelació' ('cancelculture', en anglés) fa referència al fenomen creixent de retirar el reconeiximentsocial, econòmic o moral, o inclús boicotejar ... a persones o organisacionsa les que alguns grups de pressió veuen com a indesijables. L'adjudicació de 'nocivitat' sol sustentar-se en arguments més o manco peregrins, que poden dependre d'una opinió desfavorable que s'escampa per les rets socials, pero també d'un raonament ideològicament elaborat des dels ressorts de poder polític o acadèmic. Dificultar o silenciar la difusió d'obres considerades 'políticament incorrectes', no informar de les activitats culturals de determinades entitats o autors (o fer-ho de manera manipulada o caricaturesca), vetar l'accés en igualtat de condicions a ajudes públiques d'estímul a la cultura, són mostres d'eixa «cancelació» que, molt abans que fora batejada pels ingeniosos creadors anglosaxons de neologismes, en Valéncia era ya moneda de canvi habitual.

