Alacant parla valencià

L'equip de govern municipal alacantí, compost per PP i Vox, ha votat esta semana a favor de considerar Alacant com de «predomini llingüístic castellà» ... en la Llei d'Us i Ensenyança del Valencià. Ara resulta que no parla valencià «la millor terreta del món»: la que donà a la llum la cançó de 'La manta al coll' que tots ballem espontàneament; la ciutat que canta el seu himne en valencià, com també l'himne de les Fogueres, una festa que s'expressa en clares raïls llingüístiques valencianes. Només des d'una miopia enorme, des d'un desconeiximent radical de l'història i l'identitat alacantines, des d'una incomprensió de qué volen dir en la llei les zones de «predomini llingüístic» (una denominació, en efecte, confusa) se pot votar a favor d'eixa proposta; per molt que es pose el catalanisme i l'imposició llingüística del Botànic com a excuses. Unes pobres excuses que nos durien, per reducció a l'absurt, a suprimir la cooficialitat del valencià en tota la Comunitat Valenciana, i que fan, precisament, regalar el relat i les raons de «la defensa de la llengua» als que, des del catalanisme, neguen la personalitat pròpia del valencià escudant-se en la protecció del seu us.

Encara que l'Estatut de 1982 declarà la cooficialitat del valencià i el castellà en tota la Comunitat, la realitat és que eixa cooficialitat plena, sempre millorable, només funciona de manera efectiva en els municipis que la Llei d'Us considerà de tradició valenciaparlant; de tal manera que a on se llig «predomini llingüístic valencià», deu llegir-se «bilingüisme valencià-castellà». I eixa divisió llingüística (Alacant inclosa) és, ni més ni manco, la mateixa que Cavanilles deixà ben descrita en les seues Observacions del Regne de Valéncia: una realitat viva fins que, fa unes décades, una combinació de desafecció idiomàtica dels habitants de les grans ciutats i de desplaçament poblacional massiu de persones que (com el pare d'un servidor) naixqueren fòra de Valéncia, provocà que l'us habitual del valencià es resentira. ¿Cóm, si no és preservant eixa cooficialitat, podem perpetuar els nostres idiomes propis, assegurar que tots els jóvens tinguen un coneiximent adequat dels dos, i que pugam usar qualsevol d'ells en les nostres relacions en l'administració? ¿Se declararà ara alguna població alacantina de predomini rus, anglés, noruec o àrap, a la vista de les noves realitats demogràfiques? Igualar la realitat de Requena (a on mai s'ha parlat valencià) en la ciutat d'Alacant (o Elig, o la mateixa ciutat de Valéncia) és comparar realitats que no són comparables. Les Corts posaran trellat, pero no hi ha defensa del valencià que valga si no defén a l'hora el seu us social i la seua entitat diferenciada.

