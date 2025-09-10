La vuelta al cole más difícil

Como en todo, hasta en la vuelta al cole hay visiones para todos y perspectivas diferentes en función de los intereses de cada uno. Hasta ... aquí, lo normal. Pero después de todo lo que ha pasado tras la Riada, que el inicio escolar se haya tenido que retrasar sólo 3 días y en sólo 4 colegios de 3 municipios distintos de la zona cero -Massanassa, Alfafar y Algemesí- no me parece que haya sido para tanto. Con el nivel de destrucción del que partíamos qué duda cabe que podría haberse complicado mucho más.

Otra cosa es que los retrasos vayan a mayores, pero, en mi opinión, bien estará si el asunto se finiquita hoy y mañana jueves todos los niños están ya en sus clases, haciendo así posible la vuelta al cole más complicada en décadas. Un reto que parecía imposible si nos retrotraemos a hace sólo unos meses.

No es para tanto. Muy a malas la solución para 72 horas sin cole -por muy incómoda que sea- es alargar un poco más la intendencia familiar alternativa (gracias a abuelos, tíos o hermanos) que todos nos vemos obligados a organizar durante las interminables vacaciones escolares. Una red de apoyo de total confianza y que tiene un valor incalculable cuya resistencia se pone a prueba cada verano porque ¿Quién puede hacerlo trabajando y sin ayuda, los casi 90 días sin colegio que disfrutan nuestros hijos, sin echar mano de nuestros familiares más cercanos? Pero ése es otro tema.

Vale la pena destacar todo lo bueno que hay en el enorme esfuerzo que ha realizado la comunidad educativa

Este inicio escolar es muy importante y novedoso para todos por cuestiones esenciales que nunca antes se habían producido. La primera es que -¡por fin!- y tras escuchar la opinión de los padres, nuestros hijos están estudiando con la lengua mayoritaria que han elegido sus mayores y nadie por ellos en su lugar. Una elección personal y libre que no excluye ninguna lengua, porque el tema no va de eso. El valenciano en las aulas claro que sí, pero también el castellano y también el inglés. Sin interferencias. Y no sólo eso, los 800.000 niños que vuelven a las clases lo hacen en mejor situación que antes porque la educación es gratuita de 0 a 3 años. Un alivio para muchas familias y un paso real hacia la igualdad de oportunidades.

Así que en este año tan complejo creo que vale la pena destacar todo lo bueno que hay en el enorme esfuerzo que ha realizado el conjunto de la comunidad educativa -del primero al último y en las tres provincias- para sacarlo adelante y más tras una catástrofe como la que hemos vivido. La Conselleria, los profesores, los padres, los alumnos, todos. Su generosidad, capacidad de entendimiento y diálogo lo ha hecho posible. En todo hay sombras y en la educación sobra mucha ideología y política. Pero, es evidente, que si existe un año para hacer posibles puntos de encuentro entre todos y reconocer los avances es éste sin ninguna duda. Y así, de paso, contribuir a rebajar la tensión. Que hace mucha falta. ¿No les parece?