Viajar en tren era un placer

En un ejercicio de provocación y rebeldía sin precedentes (léase la ironía) en el día europeo sin coche le hice unos 400 kilómetros al mío. ... Me encantaría dejar escrito aquí que fue una escapada loca con amigas, un pensat i fet romántico o un viaje fugaz a Toledo a ver el espectáculo de Puy du Fou.

Pero no. Sencillamente tenía que viajar y opté por el coche porque, convendrán conmigo, la alternativa de hacerlo en tren, hoy por hoy, no existe. Lamentablemente y de un tiempo a esta parte ha dejado de ser una forma de viajar cierta y segura.

La alta velocidad hizo del tren sinónimo de seguridad, rapidez y de un rato de paz. Además, el camino era tiempo de calidad para hacer mil cosas: trabajar, leer, descansar, reflexionar o dejarte llevar por un sueño profundo (siempre que fueras en el vagón del silencio). Era competitivo, eficaz y cumplidor. Sabías cuando salías y cuando llegabas. Hasta te pagaban si había retrasos. El AVE era éxito y seña de calidad que nos identificaba como país.

A la situación de caos ferroviario que vivimos en la actualidad no se llega de un día para otro

Lamentablemente todo ha cambiado. Subirse a un tren hoy es no saber a qué atenerse, ni dónde, cuándo o cómo vas a acabar el trayecto. No sabes bien cuándo empiezas (es duda) ni tampoco como acabarás. Cuando no te queda otra que cogerlo te embarga una incertidumbre ciertamente inquietante.

Yo intento esquivarlo siempre que puedo. Ha dejado de ser mi opción favorita para viajar. Ir en tren es jugártela. Es como adentrarse en una jungla sobre raíles donde la posibilidad de vivir una arriesgada aventura (o una pesadilla de las malas) es muy posible.

A la situación de caos que vivimos en la actualidad no se llega de un día para otro. Independientemente de los responsables actuales, la culpa estará bastante repartida. Es la suma de muchas malas decisiones, aciertos a medias, falta de presupuesto, haber sobredimensionado la red o yo qué sé cuántas cosas más. Pero lo que sí es seguro es que el resultado es pésimo para los usuarios con un daño reputacional enorme para un medio de comunicación que -sobre todo el AVE- ha sido una apuesta estratégica de país que arrancó hace tres décadas. Que se dice pronto.

Tenemos cierta tendencia a demonizar las cosas y hoy, visto lo visto, a lo mejor debemos replantearnos este asquito general que le hemos cogido al coche. Su realidad no es, ni de lejos, lo que era antes. Entre tantos eléctricos, híbridos y demás, los usos más saludables como las bicis (reniego de los patinetes así que no los pondré en el listado), utilitarios de cuatro y dos ruedas eléctricos de alquiler por las ciudades, fórmulas de control como zonas de bajas emisiones, limitaciones de acceso a determinados barrios, la peatonalización... todo un ejército de medidas efectivas que deberían hacernos replantear la persecución que ha sufrido el coche. ¿No les parece?