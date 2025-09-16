De rantelles y libélulas

Los que vivimos cerca de La Albufera acostumbrábamos a convivir cada verano con las rantelles. Pequeños mosquitos que no pican, nacidos por millares en los ... arrozales, tan propias del lago como el samaruc y cuya única molestia venía producida por su acumulación.

Insectos si, pero de los buenos e inofensivos, de esos que ni pican pero que se hacen pesados por cansinos. Nunca se mueven solos, lo hacen a modo legión y dejando tras de sí -si los atacas- un rastro verde que cruza directamente del arrozal hasta el salón de casa.

Era habitual ver revolotear cientos de miles de rantelles, unidas en una mancha grande y negra en movimiento, que gustaban convivir con los humanos, trasnochando en nuestros techos -atrapadas irremediablemente por la luz- o agazapadas entre sabanas o toallas de playa tendidas comportándose como si fueran un utensilio playero más. Porque en el fondo lo eran.

Siempre hay algo que nos desbarata los planes

Tenían un punto romántico como en 'Cuando ruge la marabunta', esa película de 1954 en la que Charlton Heston te cae fatal al principio y luego ya no tanto porque es un malote bueno. Y en ocasiones, por ser multitud, te generaban ese desasosiego que se respira en la obra de Byron Haskin, aunque allí no son rantelles, sino hormigas, y no son pequeñas sino gigantes y además asesinas. Nada que ver con nuestros inofensivos insectos locales que, pese a las diferencias y con excepciones- gozaban de mala fama y prestigio. Eran recibidas con quejas porque cuando llegaban se comportaban con esa confianza excesiva de quien sabe que llegó primero.

Pero este año no han venido o lo han hecho muchas menos. Y se ha notado su ausencia. Y en su lugar miles de libélulas han tomado el relevo como un nuevo vecino. Han adoptado sus formas y sus comportamientos pero en vez de rantelles ahora son libélulas.

Desconozco si este nuevo insecto nos ocupara, convivirá o será una especie invasora como las tortugas americanas, el mejillón cebra o los cangrejos azules a los que les encanta comer petxinot, que acabe con nuestras rantelles. Confío que no. No se si será por la Riada, por todo lo que trajo consigo o porque la naturaleza así nos ha respondido, pero este año algo diferente ha pasado.

Como si el ecosistema hubiera decidido corregirse a su manera, ofreciendo un relevo insectil que equilibre el desastre. Hasta la cosecha de arroz se ha visto afectada. Según contaba ayer LAS PROVINCIAS las condiciones ambientales actuales han favorecido la expansión de un hongo que ha perjudicado la temporada. Parece todo como un recordatorio de que, por muy seguros que estemos de nuestras rutinas, siempre hay algo que nos desbarata los planes y nos obliga a convivir con lo inesperado.

O quizá sea porque en el mundo de los insectos también se construyen muros, se hacen bandos extremos de unos u otros como hacemos últimamente los humanos haciendo que la convivencia sea casi imposible. ¿No les parece?