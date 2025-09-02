Putin y Trump, protagonistas de cine

Siguiendo la inauguración del festival de cine de Venecia me he encontrado con la grata sorpresa de que se ha llevado a la gran pantalla ... un libro estupendo, del que ya les hablé, titulado 'El mago del Kremlin', de Giuliano Da Empoli. Este asesor político -de larga trayectoria- desentraña en sus páginas la estructura, el funcionamiento y el cómo se ha construido el enorme poder alcanzado por el zar-civil-ruso Vladimir Putin. Aunque el autor defiende que es «una ficción narrativa inspirada en figuras reales» a nadie se le escapa la terrible radiografía que ofrece del personaje.

Tan certera y atractiva que en muy pocos meses ha llegado al cine. Dirigida por Olivier Assayas y protagonizada por Jude Law --en el papel de Putin- ha obtenido buenas críticas y una ovación de 12 minutos, lo que augura cierto éxito de taquilla. Lo será si la adaptación respeta el espíritu crítico original algo irresistible para el público. Putin -prudente y calculador- no ha dicho ni mú. Toda una proeza de la industria cinematográfica viendo cómo está el mundo.

Sorprende además por ser una película cuyo protagonista es un presidente en activo algo que no suele ser lo habitual con la excepción de las irresistibles historias de la realeza que ya se han ficcionado.

La sala oscura ofrece una mirada externa y una oportunidad para la reflexión

Lo habitual es que tanto el cine, como los documentales o incluso las series -salvo aquella que se hizo sobre Pedro Sánchez- se reserven un tiempo en la sala de espera de la maduración que da el tiempo a hechos o personajes excepcionales de la historia como pudo ser, en nuestro caso, la Transición o más actual el documental sobre Perejil (fantástico).

Pero volviendo a las películas sobre presidentes, si hay otra figura que en estos momentos tensiona el equilibrio mundial, ese es Donald Trump que -antes de ganar las elecciones- tuvo su respectivo regalito cinematográfico envenenado. 'The apprentice' -estrenada en 2024- retrata crudamente cómo fueron sus inicios que retratan a una persona sin principios. Una especie de Dorian Gray con melena rubia y en formato contemporáneo. Eso sí, a Trump no le ha gustado nada y -a diferencia de Putin- la ha calificado de «falsa y sin clase». Claro, verse retratado en ese espejo no debe ser plato de gusto.

El cine puede incomodar al poder. No es casualidad: la sala oscura ofrece al espectador una mirada externa y una oportunidad para la reflexión. Quizá el indicador más fiable de su posible éxito no sea el estreno, sino la resistencia en cartelera. En democracias sólidas, la crítica y la sátira conviven con el poder como una forma de oxígeno. Allí donde la censura aprieta, el silencio se convierte en la crítica más ensordecedora.

Así que, ya que toca volver a la rutina y al despertador busquemos buen refugio en el cine. En este caso con estas sugerentes propuestas que nos van a permitir saber algo más -otra visión- sobre Putin y Trump convertidos en personajes de ficción. ¿No les parece?