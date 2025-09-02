Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Putin y Trump, protagonistas de cine

Nuria Romeral Cas

Nuria Romeral Cas

Martes, 2 de septiembre 2025, 23:55

Siguiendo la inauguración del festival de cine de Venecia me he encontrado con la grata sorpresa de que se ha llevado a la gran pantalla ... un libro estupendo, del que ya les hablé, titulado 'El mago del Kremlin', de Giuliano Da Empoli. Este asesor político -de larga trayectoria- desentraña en sus páginas la estructura, el funcionamiento y el cómo se ha construido el enorme poder alcanzado por el zar-civil-ruso Vladimir Putin. Aunque el autor defiende que es «una ficción narrativa inspirada en figuras reales» a nadie se le escapa la terrible radiografía que ofrece del personaje.

