Andando y viendo

Quién tuviera dos vidas

Nuria Romeral Cas

Martes, 14 de octubre 2025, 23:39

Un año más, el día de la Hispanidad se ha resuelto con el mismo larala monótono de siempre. Que si abucheos, que si desfila una ... cabra o un borrego con la legión, que con quién habla éste o deja de hablar aquel otro, a ver quién y cuánto se queda (o no) en los corrillos periodísticos de después, si este vestido o aquel uniforme. Todo igual que siempre, salvo por cómo hemos vivido la habitual lluvia -agazapados y en alerta roja-, la saludable reacción de la infanta Sofia, tanto a los pitidos como al teatro de la indiferencia, y la nueva entrega del CIS con una encuesta para extraterrestres.

lasprovincias Quién tuviera dos vidas