Listado de imprescindibles. Salvo el agua potable los demás suministros cayeron el día del Gran Apagón. Gracias al kit de supervivencia que tan oportunamente ... recomendó Ursula Von der Layen (por cierto bienvenida ¡por fin! a Valencia) -que reconozco no tomé suficientemente en serio- teníamos casi de todo. Recuperamos el transistor del abuelo Rafael de entre los recuerdos que Pablo atesora y que pudimos escuchar quitando las pilas de algunos mandos inservibles. Lo imposible se hacía de nuevo realidad.

Teníamos linterna, mechero y cerillas (check), rescatamos mini-velas perfumandas (aspecto a mejorar) y con la bombona de butano y la rueda para hacer paellas, con un par de botes de fabada y otros tantos de melocotón en almíbar superamos -con cierta inquietud- las primeras horas aún con luz natural.

Vulnerables. Que no somos nada es algo que estaba claro tras años y años de escuchar eso de que somos polvo y en polvo nos convertiremos... Pero que éramos tan vulnerables, que nuestro sistema de infraestructuras era tan frágil podía ser -hasta el 28 A- sospecha de algunos pero hoy ya no. De nuevo, tres lo sucedido el lunes a las 12.33 nuestra fragilidad es evidente, es una certeza que la realidad machacona se está encargando de certificar a base de catástrofes.

Llevamos lustros de mucha ideología, relatos y políticas de decorado sin nada que lo respalde detrás. Conviene un debate de Estado sobre qué infraestructuras nos faltan, revisar profundamente qué ha pasado para evitar que una situación así pueda volver a suceder.

Vivimos como cogidos por pinzas, como una blusa en el tendedero en pleno vendaval. Somos demasiado dependientes de lo digital, de lo on line, de lo irreal. Nos hace falta más papel, más metálico, menos mandos a distancia y más mecánica. Teléfonos fijos y no móvilesEn eso pensaba mientras se hizo de noche y cenábamos 'de restos' entre inútiles velas perfumadas también desvirtuadas de su verdadera función de alumbrar. Y me acordaba del último libro que leía en papel -he de revisar también mi afición al kindle- escrito por Julián Quirós en su segundo poemario, 'Antes de que google nos alcance', y que aprovechó para recomendarles. Es magnífico. Su diagnostico actual y los presagios que ahí vaticina suenan hoy aún más certeros. Lean 'Ya éramos barro' y verán.

Cinco segundos. Aún no sabemos las causas de por qué -en el momento de máxima producción solar- con la energía que podrán producir 15 centrales nucleares, el 60 por ciento del consumo total, 15 gigawatios desaparecieron por la red. ¿Sólo cinco segundos? Se habla de que disponemos de una única interconexión con Francia -por lo tanto con el resto de Europa- «saturada y muy pobre», de una sucesión de caídas en cascada, de falta de almacenamiento, de ciberataques.... Sea lo que sea lo esencial es que no se vuelva a producir. Necesitamos conectarnos adecuadamente y dar pasos que acaben de despejar esta gran incertidumbre.

Mientras revisaré el kit de Ursula. A mi me faltan faltan aspirinas, baterías de repuesto, más pilas y un extintor. Les recomiendo que lo repasen por si las moscas ¿No les parece?