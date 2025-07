La bofetada a Macron

Luis Enrique y la trifulca tan fea que se organizó el otro día tras la final del Mundial de Clubes me trajo a la memoria ... esa imagen captada -casi de puro milagro- en la que, aparentemente, Brigitte Macron le 'regala' a su marido un bofetón instantes antes de bajar juntos del avión.

Me pregunté entonces, y lo sigo haciendo ahora, ¿dónde estaría el presidente Macron si la situación hubiera sido a la inversa? Y ¿si Emmanuel Macron hubiese abofeteado a su esposa?, ¿qué habría pasado si hubiera sido al revés? Si la mano que volaba hubiese sido la de Macron, y la mejilla, la de su mujer. ¿Alguien se habría atrevido a bromear? ¿Se habría quedado en una anécdota? ¿O estaríamos hablando de un presidente dimitido y de un terremoto político?

No me cabe duda: el escándalo habría sido monumental, y probablemente irreversible. Con toda la razón y como poco, los franceses le habrían mandado a la mismísima isla de Elba donde reposó sus posaderas Napoleón. Tan lejos del Eliseo como hubiera sido posible. Y por supuesto decapitado como Maria Antonieta, pero de la Presidencia de la República y con su prestigio a menos mil.

¿Por qué seguimos aplicando filtros según quién es el que da y quién es el que recibe?

En ambos casos la violencia es manifiesta -tanto la ejercida por la señora Macron como por la que demuestra Luis Enrique- pero la percepción y la tolerancia social es diferente. Sea porque en un caso es mujer (y no hombre) y en el otro un entrenador y no un jugador algo descerebrado (¿cuántos partidos terminan así?) da error. Emplear la violencia siempre está mal. La violencia no debería tener doble rasero y lo tiene. Llevar a la práctica la hipótesis de en vez de ser Macron sujeto pasivo -como fue- a ser sujeto activo de tal bofetón, es el retrato del sinsentido al que llegamos a veces.

La respuesta desigual que damos en verdad no quiere decir que debamos igualar sin matices todas las situaciones, pero sí mirar de frente algo que a menudo nos cuesta: toda violencia es violencia. No hay bofetadas «menores», ni tortas «de cariño», ni gestos «que no son para tanto» solo porque quien los hace no encaja en el perfil clásico del agresor. Si educamos a los niños para que no peguen, si decimos con la boca llena que «la violencia nunca es la respuesta», ¿por qué seguimos aplicando filtros según quién es el que da y quién es el que recibe?

Lo cierto es que incluso, por seguir planteando nuevas hipótesis que aumenten y ayuden a explicar este sinsentido al que hemos llegado, me pregunto si yo misma hubiera firmado este artículo si en vez de llamarme Nuria tuviera por nombre Carlos. Y mucho me temo que, tal y como se han puesto las cosas, si fuera Carlos hubiera optado por dejar el asunto de Macron para otro día. Y no es el caso. ¿No les parece?