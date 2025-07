El arte de Joaquín Schmidt

En esto de la sabiduría culinaria y el arte de hacerlo posible hay muchos tipos de cucharas y para todos existen paladares. Desde la observación ... y con distancia, una tiene la impresión de que se ha construido, entorno al buen comer, un pequeño gran imperio en el que conviven reyes y reinas, plebeyos, cortesanos, conquistadores con ejércitos de buenos y malos, hordas de estómagos sedientos, exquisitos que buscan satisfacer finos paladares y hasta algunos pocos golfantes. Elementos todos necesarios para que este universo funcione.

Pero existe una pieza fundamental más en este engranaje que orbita libre. Como quien camina sin prisa por la orilla del mar, observando amaneceres infinitos (y compartirlos), paseando sin prisa (porque madruga), en buena compañía (Olivia), recargando inspiración para sus fogones. Ese es Joaquín Schmidt.

Es el Robbin Hood en esta película de delantales terrenales. Si nos elevamos -apoyados por el multiverso cuántico- Schmidt es su demostración práctica. Porque en este mundo Joaquín es un gran cocinero -que lo hace como forma de expresarse y de vivir- pero que en otro universo podría ser también un gran filósofo o un artista del Renacimiento. Cocinar es necesidad como para un gran pintor pintar, o un gran escultor esculpir. Es una forma de estar presente.

Joaquín cree que camina sólo (aunque le siguen legiones), a su manera (creando escuela), con carisma, genio y sentido. Con sus propias reglas construidas a conciencia (si quieres las coges y si no las dejas). Comer con Joaquín es una experiencia única, completa, inolvidable. Parece que el tiempo se para en su templo donde todo tiene su porqué. El arte, la música, recuerdos y sentimientos se entrelazan con los aromas, matices, sabores y texturas de una cocina que no olvidas. Schmidt crea momentos, silencios, escalas musicales, estados de ánimo. Por eso su restaurante nunca ha sido realmente un restaurante donde no hay carta, no hay elecciones. La magia es dejarse llevar.

La mirada de Joaquín es amplia. No se limita a llegar a los bordes. Va más allá. Cuando entras en su universo todo es posible y como los planetas -atraídos por la fuerza del sol- crea vínculos inquebrantables a su alrededor. Su sensibilidad es extrema y su mirada alcanza donde otros no ven. Su cocina se extiende más allá de su propio restaurante en la calle Visitación -donde hace varias décadas se instaló por amor- y se extiende generoso por todo el barrio porque compartir es vital para este filosofo de la cocina. Su sensibilidad es precisamente el ingrediente sorpresa de su cocina que es un retrato de su autor colgado en cada plato. Y como todo arte personal, se ama o se rechaza.

En febrero de 2026 quiere decir adiós. Cuando apague definitivamente sus fogones Valencia perderá algo más que un restaurante. Perderá un espacio único donde la cocina es también teatro, pintura, literatura y provocación. Perderá una rareza, un acto de resistencia. Gracias a Míster Cooking de LAS PROVINCIAS que me lo enseño. Si puedo volveré. Les aviso que este mes de agosto no cierra. Si pueden no se lo pierdan. ¿No les parece?