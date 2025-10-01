Acostumbrarse

Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Nuria Romeral Cas

Miércoles, 1 de octubre 2025, 00:00

Muchos pensarán hoy, a toro pasado, que estamos viviendo una inevitable psicosis colectiva como efecto rebote tras la traumática experiencia de la riada de hace ... un año. Otros, que tenemos que hacer las cosas, de principio a fin, de otro modo para afrontar estos episodios extremos que han venido para quedarse. La mayoría, que no nos queda otra que aprender, que cambiar nuestra forma de responder, comportarnos y actuar. Pero sobre lo que nadie duda es que los avisos rojos han venido para quedarse, van a pasar a formar parte de nuestra vida cotidiana, debemos saber a qué atenernos y cómo responder. Ya no vale hacer las cosas como las hacíamos antes.

