Acostumbrarse

Muchos pensarán hoy, a toro pasado, que estamos viviendo una inevitable psicosis colectiva como efecto rebote tras la traumática experiencia de la riada de hace ... un año. Otros, que tenemos que hacer las cosas, de principio a fin, de otro modo para afrontar estos episodios extremos que han venido para quedarse. La mayoría, que no nos queda otra que aprender, que cambiar nuestra forma de responder, comportarnos y actuar. Pero sobre lo que nadie duda es que los avisos rojos han venido para quedarse, van a pasar a formar parte de nuestra vida cotidiana, debemos saber a qué atenernos y cómo responder. Ya no vale hacer las cosas como las hacíamos antes.

Tras los episodios de esta semana es evidente que como sociedad seguimos en estado de shock y no sabemos bien a qué atenernos. Sólo un dato. De las dos principales cadenas de alimentación valencianas una decidió cerrar sus puertas y la otra no. Visto lo visto y tras la alerta roja ¿quién de las dos empresas acertó? ¿Cómo se mide ese beneficio? Y esto mismo se podría trasladar a otros ámbitos sociales y económicos que también se vieron afectados por la alarma con respuesta desigual. Decisiones que representan un cambio importante en nuestra forma de proceder y que ahora debemos asumir como una parte más de nuestra vida cotidiana.

Si uno lo piensa, nuestra vida cotidiana en los últimos veinte años ha cambiado más de lo que creemos. Y no me refiero sólo a guerras, pandemias o apagones sino a esos giros menudos que nos parecieron un cataclismo y que hoy son rutina. En menor dimensión, cuando cambiaron las reglas para viajar en avión aquello de los líquidos de 100 mililitros nos parecía una tortura absurda. Ahora abrimos el neceser casi en automático, resignados, como quien pasa por el arco de un parque de atracciones. O con el dinero: ¿quién lleva ya efectivo? Hemos pasado de contar monedas en la barra a pagar un café con el reloj. ¿Y con el tabaco? Hoy sería impensable que alguien encendiera un cigarro en un bar. Nadie lo discute. Igual pasó con las bolsas de plástico: del «¿cómo que hay que pagarlas?» al bolso lleno de bolsas de tela como si fueran un complemento de moda. ¿Quién iba a decir que el ritual de bajar al videoclub desaparecería sin duelo? O ¿el tele-trabajo? Cambios que primero parecieron revolución y luego se volvieron paisaje.

Ahora nos toca transitar ese camino a favor de la seguridad colectiva que va desde el duelo y el miedo a lo que hemos vivido, hacia una sociedad más segura que aprenda y sepa qué atenderse. Que apueste por invertir más en infraestructuras hidráulicas -esas que no se ven pero que nos ayudan en los momentos más críticos-, más volcada en la prevención y en la educación de todos, que afine los protocolos para ganar en tranquilidad y tener la seguridad de proteger lo que más nos importa no es una exageración. Porque prevenir salva vidas. ¿No les parece?