Las vacaciones de uno mismo

Me gusta escribir en vacaciones. No renuncio a ese pequeño privilegio, que no es una obligación. Es una gimnasia de mantenimiento para lo que tiene ... que venir, para que no se nos olvide el mecanismo de inspirar y expirar sujetos, verbos y predicados. En el fondo puede que uno renuncia a lo que le hace ser feliz, aunque sean quinientas palabras con las que se enfrenta al mundo. Se supone que escribir en vacaciones, con la morosidad del tiempo, y las preocupaciones latentes, debería ser diferente. El problema es que las vacaciones no son más que un paréntesis que no soluciona nada, más que el descanso. No hay mejor forma de descanso que dejar de ser uno mismo. Comparto con aquello que decía Fellini que las vacaciones no deberían existir, y mucho menos pudiendo ser feliz en Roma, llevando una vida en la que pudieras ser feliz haciendo lo cotidiano, sin la tiranía de lo extraordinario, y su exhibición. Llegará septiembre y los inevitables problemas de septiembre, con inevitable puntualidad. Ya hace un tiempo que me dio por promover como idea la existencia de un Erasmus climático, para los que ya no podemos resistir la temperatura habitual. Parecía una extravagancia, pero aún se puede ir más allá poniendo en marcha, como iniciativa, un Erasmus de uno mismo. Reclamaría mucha participación, y un buen grado de buena voluntad, porque en el bombo te podrían tocar unos meses de vida regalada, o por el contrario, sangre y sudor. Se trataría de un año sabático de una profesión, y de repente, como en la caja de reclutas, acudir a un sorteo en el que se sorteara un destino temporal. No habría mejor manera de añorar tu vida, que sintiendo la empatía con la vida de los demás. Llegarías a la Alameda, y sin trampas, al coger el boleto premiado, podrías ser cualquier otra cosa. Profesor de Filosofía en un colegio concertado, rentista sin nada que hacer en la barra del Soqueta en Oliva, distribuidor de bebidas en el centro histórico, dependiente y especialista en llaves en la Ferretería Bolufer de Pego, propietario de una tienda decadente de souvenirs en una localidad costera, cobrador de alquileres de un gran tenedor de viviendas, collidor en Tavernes, repartidor de butano, vigilante de Museo con problemas de circulación en las piernas, gasolinero nocturno o invitado en un viaje marítimo de lujo por Cerdeña. El gran sorteo de las vacaciones de uno mismo. Esto sería como un gigantesco campamento en el que socializaríamos sobre la existencia y penalidades de los demás. En junio iríamos con ilusión a comprar el rasca para ver si te ha tocado ser sacristán en una ermita del Maestrat, veterinario de guardia en Teruel, una villa repleta de libros en Fontanars, o siestas sudadas en un piso en Orriols, y cada año sería como el gran sorteo de las vacaciones de uno mismo.

