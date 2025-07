Compartir

Cuando uno analiza la historia de la literatura, la titulación es un detalle menor, y en nada importa si Céline fue médico o cursó un ... grado de formación profesional, o si Balzac o Flaubert, o Lope de Vega, o Joanot Martorell fueron esto o aquello. Ni falta que hace. Hace bien poco, la última vez que tuve que compartir mi currículo, lo despojé de polvo y paja y lo dejé en lo esencial. Licenciado en Derecho. Funcionario, y puede que persona que escribe. Poner escritor era un exceso, una hipérbole, quizá un gesto de temeridad. Ningún interés tiene lo que fui, y por donde pasé, cuando en esencia, ya vives una etapa de tu vida en la que lo que te gustaría es ser resumido en algo escasamente curricular. Miquel Nadal, literato. Miquel Nadal, erudito. Miquel Nadal, poco entusiasta. Miquel Nadal, buena persona. Miquel Nadal, amante de las películas del Oeste, o de las guerras de Argelia y del Vietnam. A nadie le tiene que extrañar que en esa misma etapa en la que se animan y colorean las fotos, o se les pasa un filtro con propósito de exhibición, lo que uno es lo que se retransmite y se comparte con su ocio, en tremenda desposesión de la intimidad, y los secretos, cuando lo que uno es son muchas cosas, y han cambiado con el paso del tiempo, y ser es, afortunadamente, ser capaz de cambiar. Te podía gustar Pi de la Serra hace 40 años, pero después te atrapó el falsete del Funky, y la Fiebre del Sábado Noche. Nada es cierto del todo, y nada es falto del todo. Son muchos los años, en los que tocaba explicar que ser licenciado en derecho no era equivalente a ser abogado, escribir en los periódicos no te convertía en periodista, o hacer las cenas en cocinero. Y sin embargo en el mundo del LinkedIn, y de lo artificial, todo parece que necesita ser adornado, rellenado con trompetería y exageración formativa, cuando esa misma formación no se la pides al fontanero, ni al que se dedica al control de plagas. Son muchos los años, con esa pesadilla recurrente, que me imagino le habrá pasado a otros, en que resulta que alguien te llama de la secretaría de la Facultad de Derecho para comunicarte que han descubierto que te falta el Derecho Civil de 4º, y te toca volver a examinarte. Era tan importante en su momento aquel papel, que su consecución era una cuestión asombrosa para mi familia, que se colgaba en el salón de casa para enseñar a las visitas, y que la orla, que se recogía en una tienda de fotografía junto al cine Serrano, representó una odisea. Ahora está en un trastero, con la mitad de las fotos despegadas.

