Siestas ciclistas

A veces, precisamente con los calores del verano, tengo nostalgia del ciclismo. Sin pantallas, con los tapones de la bebida formábamos equipos ciclistas, que imitaban ... al Fagor, al Bic, el Kas o los que competían en realidad en el Tour, como el equipo Mercier de Raymond 'Pou Pou' Poulidor El primer conocimiento de la orografía francesa, procedía directamente de las etapas volantes y de los ascensos en los premios de la Montaña. El equipo Mirinda, Fonter, la Coca-Cola o el Choleck eran los nuestros, que imitaban los nombres reales de los equipos. Alguien, con tiza, trazaba en la acera una serpiente que imitaba la carrera de una etapa, la serpiente multicolor, y con golpes precisos de los dedos, hacíamos avanzar las chapas, con pericia, hasta la meta final. El año de la liga de Sarriá fue el año de la caída de Luis Ocaña en el descenso del Col de Menté, con el maillot amarillo, cuando el del Mont-de-Marsan le había sacado una gran ventaja a Eddy Merckx. Aquel Tour tuvo que ser el de Luis Ocaña, con ese maillot amarillo del Bic, que puede que nos cupiera, y que fue póster del AS-Color que algún día tiramos a la basura. Subíamos a la BH por las sendas del Palancia, como si el pedaleo nos asemejara a aquellos héroes, con esas gorras blancas con el nombre del equipo que se ponían para las entrevistas del final de la etapa, y aquel francés de los periodistas, a lo Toni Lara, de imposible homologación curricular, y que ya en aquel tiempo hacía palidecer a la audiencia: «Ques que vous pensé d'avoir gañé l'etape». La traducción -libérrima- era un drama. Aquella caída fue mi primera decepción como seguidor de un deporte, y después hubo otro pánico notorio al accidente, como el de Nino Bravo en Villarrubio de abril de 1973. Se sabe que Luis Ocaña, retirado en Francia, fue simpatizante del Frente Nacional de Jean Marie Le Pen. Me planteo todo lo que mis siestas, y mi cartografía sentimental han de agradecer al ciclismo, con los nombres de las carreras, el ascenso al Coll de Rates, la Dauphiné Libéré, la París-Niza. Veo en Internet imágenes de la caída de Luis Ocaña, y me hago cruces de la distancia sideral de cómo la viví yo en la radio, y de cómo fue en realidad. Le tenía mucha manía a Eddy Merckx, y no vi correr al Jacques Anquetil, de vida amorosa tan compleja que hizo decir a Paul Fournel: «Con diez años quería ser Anquetil, quería tener su bicicleta, su aspecto, su despreocupación». Anquetil se compró el chateau en Normandía que había pertenecido a la familia Guy de Maupassant, en el que durmió Flaubert. Algún día escribiré sobre Jacques Anquetil. Cuando en 1987 le diagnosticaron cáncer de estómago, tuvo la humorada de decirle a Poulidor que también llegaría el segundo a la muerte.

