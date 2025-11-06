Comenta Compartir

El sábado, siguiendo las rutinas del calendario y del santoral, esas inercias que llenan de benditos compromisos la vida, hicimos otra paella en un sequer ... de Oliva, donde se hablo de lo divino y lo humano. De la casa de Brines, y de antiguos diseminados en Oliva. Por la sabiduría de las personas que estuvieron, ni siquiera hacía falta registros civiles, o catastros oficiales. Matrimonios, hijos, entierros, segundos matrimonios y 'fanecaes' resultaron identificadas, con notoria precisión. Uno, de Oliva, tiene muchas instantáneas y fotos fijas, sin dinamismo, sin la precisión que uno tiene respecto de ciertos lugares en Valencia, de los que no tiene dudas, y hasta podría rememorar olores. En el término municipal de esta capital que antes fue tierra huerta, en lo que fuera término de Ruzafa. Y que comenzaba desde Tránsitos, desde la calle Mas y Boher. Viendo de qué manera habría de definir ese pequeño país trasteo por la hemeroteca, viaje infinito, y reparo en un artículo de Juli Just sobre el paisaje ya inimaginable, el del pintor Antonio Esteve Senís, con un cuadro de la 'La Senda de la Corbella', la senda que tanto amaba mi padre: «Un mundo cercano y a las veces lejano, que amenaza desaparecer tragado por las fauces ávidas de las nuevas calles de la ciudad». El cuadro lo compró Pura Pampló en la exposición póstuma del pintor, cuando falleció en 1925. Algunas procesiones salían de la parroquia de Santo Tomás de Villanueva, establecida en el convento de San Gregorio de la Carrera En Corts, e iban, bordeando tránsitos por Organista Plasencia, la Carrera San Luís, y la senda de la Corbella. Ese mundo es el mío, el que desapareció con las expropiaciones para hacer el nuevo acceso a Valencia por el Sur, de la carretera nacional número 340, de Cádiz y Gibraltar a Barcelona, trozo segundo, perfiles 1 al 190 y 237 al 359. La pista de Silla. Encuentro como un regalo en un BOE de 1962 la expropiación de parcelas, domicilios, apellidos y linderos de lo que fue allí. Los Tamarit, Orient, Puchades o Mocholí. Jaime Salcedo Muñoz y el Estanco de Vista-Alegre. El Camino Viejo de San Luís. La escorrentía del Rey, la acequia del Roll de la Barca. Don Paco Nácher, alcalde de Barrio. En el pròlogo de un libro de Forriol, el amigo de mi padre y ahora mío, sobre la Carrera San Luís, mi padre hizo un mapa en el que aparecía esa senda. La IA se apunta: «La Senda de la Corbella era un antiguo camino en Valencia que se encontraba en la zona de la Horta de Russafa, entre la Carrera de Sant Lluís y la Carrera de Malilla. Es posible que su nombre hiciera referencia a la forma de hoz que tenía dicho camino». Hay que volver a ese sitio imaginario.

