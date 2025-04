Compartir

Parecerá una vindicación del secreto, y puede que sea así. No es una opinión políticamente correcta, pero a mi me parece que el exceso de ... transparencia hay veces que se convierte en una incomodidad, y el arcano es un regalo que nos asegura no tener que conocer aquellas cosas que no vale la pena. Se puede ser feliz sin saber de algo, porque vivimos una etapa que exige pronunciamiento, aunque no se tenga un conocimiento preciso de las causas reales y ciertas de las cosas. El misterio es importante, y es bueno a veces tener una prudente ignorancia. Parece que haya que tener una opinión sobre cada cosa que sucede, y no debería ser así. El viernes santo acudí a la ceremonia del desclavament en Oliva, y de repente el silencio de la asistencia tiene que verse interrumpido por una opinión banal e irrelevante, cuando el silencio es, en sí, una maravilla. Del texto de esa ceremonia, de don Salvador Soler, me sorprende una expresión: «la ignorància argegalenca». Es esa ignorancia la que veo en todo lo que se refiere a la muerte del Papa, y que incluso se derrama entre personas que en el fondo son hostiles al Evangelio, y aprovechan la figura del Papa para llevar las aguas a su molino. A mí me gusta la ignorancia que no desvela por completo el misterio de las cosas. Es el gozo de lo que no se ha producido. La promesa del alba. La cita que demoras. El libro que tardas en leer, porque es bueno lo que todavía está oculto. Ha muerto el Papa y esta etapa reclama un balance, un diagnóstico, un juicio sumario que debes pronunciar, seas o no seas creyente. Se escriben columnas, se exige una toma de postura, como si estuvieras ante un congreso de un partido político, y hubiera un candidato oficialista, un renovador frente a un conservador, cuando no hay nada de eso. Hay hasta infografías de la capilla Sixtina como si fuera un hemiciclo parlamentario. El propio hecho del secreto del cónclave asegura la continuidad de la decisión, y su bondad. Algo valioso tendrá ese acto, que asegura que todos y cada uno de los pontífices sean diferentes, aunque a su manera sean diferentes. Me imagino que debe de existir una sabiduría superior que no requiere consignar los debates en un acta, y para el momento en que exista una decisión, toda la cháchara de los candidatos, de los papables, del legado, y de que si este Papa era o no un referente moral, se verá arrumbada por la decisión precisa y clara. El derrame obsceno de lágrimas me parece insensato. Todo es más sencillo. Decía don Salvador Soler: «Oh, Jesús! La Clara Llum,/ la Veritat, l'Home i Déu;/ força, alé, gràcia i perfum/ de Vida, alçada a la Creu». Que actúe el Espíritu Santo en el cónclave.

