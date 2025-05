Problemas de ricos

Comenta Compartir

Debe de ser por mi rocoso conservadurismo, a prueba de modernidades, y que tanto me llena de orgullo. No es por hacer teorías, ni por ... exhibir una sabiduría de la que carezco, pero si hacemos caso a determinadas cosas parecería, por todo lo que sucede, que vivimos en una catástrofe permanente, un asome irremediable y lacrimoso, siempre al borde del abismo, cuando resulta que la realidad es mucho más amable que lo que se exhibe en ciertos discursos. Siempre pienso, a veces, que hay una exagerada pulsión, de trazo grueso, que hace que el personal perciba un sufrimiento irreal. Y sin embargo, los que lo pasaron de manera terrible fueron nuestros padres y nuestros abuelos, enredados en guerras, hambre, persecuciones y subsistencias, mientras que nosotros tenemos problemas y enfermedades de ricos, y consecuencias y malestares atribuibles a una sociedad del exceso. Si uno lee, por ejemplo, cómo era la vida en el tránsito hacia el siglo XX, podrías identificar insalubridad, analfabetismo, pobreza, y el sedentarismo de gente que nunca llegaría a hacer un viaje en condiciones. Y sin embargo, cualquiera de nosotros ha estado en decenas de ciudades y museos, que nuestros padres no llegaron ni a imaginar, con aquellas excursiones a Andorra o al Monasterio de Piedra, como máxima expresión del lujo. Como para quejarse, pudiendo visitar Florencia, Roma o Paris, que cualquier antepasado nuestro consideraba algo reservado a la élite mientras que hemos llegado a comer -de menú- en la brasserie Lipp del Boulevard Saint Germain. Ahora mismo, se puede leer la obra completa de Balzac o Blasco Ibáñez en Internet, la filmografía de este o aquel director cuando te da la gana, y contamos con una capacidad infinita para aprovechar el tiempo para la belleza, que nuestros padres edificaron para regatear la miseria. Nunca la esperanza de vida fue tan notoria. Nunca el viaje tan al alcance de nuestra modestia. Nunca los cuidados sanitarios fueron tan visibles. Nunca los lineales de los supermercados tan abastecidos, para comprar mostazas de todas clases, comida preparada o huevos de codorniz, cualquier día de la semana, y botellas de vino de cien denominaciones. Nunca fue tan grande la distancia entre las expectativas del mundo del exceso y la realidad. Entre el supuesto drama y lo que se vive en un mundo que a veces no es una tragedia. Cuando sucede lo inesperado, cierto es que convenga recomponer la falsedad sobre la maldad del mundo, volviendo a acomodarse a ciertas cosas que nunca nos abandonaron, y que ahora nos otorgan un barniz de pionero, sin haberse movido del sitio. Un par de billetes en la cartera, la radio de pilas, la bombona de gas de la cocina y las latas modestas en la alacena. El atardecer sin luz parecía un viaje a un tiempo pasado.

