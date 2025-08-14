Privilegios

Compartir

Con la cantidad de cosas bellas que tiene la vida, el odio debería ceder el paso a la belleza y la comprensión. En eso he ... sido un privilegiado. En realidad, una de mis grandes penalidades es no tener la capacidad exacta para agradecer haber sido nombrado pregonero de la fiesta del Castell de l'Olla de Altea. Un privilegio que compartí con el autor del cartel, Francis Montesinos, que con la luminosidad de su obra, difuminó el hecho de haber perpetrado -quizá-, el peor pregón de la historia de la literatura. Y sin embargo, la amistad de todas las personas de Altea, su alcalde, Nacho Ortiz, los miembros de la Confraria del Castell, con su presidente al frente, José Gómez 'Picarraco', convirtieron mi presencia en un acto de amistad. La presencia en l'Olla de Altea es un acto que se debería convertir en un acto debido alguna vez en la vida, y tengo para mí que la fiesta está llamada a convertirse en algo muy importante en el futuro, un espacio repleto de felices complicidades. Hay muchos fuegos pirotécnicos, pero ninguno como este. Hay espacios inigualables en toda nuestra geografía, abiertos al mar, pero ninguno como este, y en esencia es porque hay fiestas que nacieron como iniciativas tocadas por la magia, bautizadas por la iluminación de algunas personas, capaces de transformar una fiesta concreta en una partida de Altea, en una iniciativa global. Decía en mi pregón que son una muestra exacta, un ejemplo activo, de que tras cada iniciativa colectiva, hay determinación, insistencia en la belleza, para que la cultura sea una forma de vida, que se convierte en sedimentos de pasión, de costumbres singulares que nos explican. Nada hay tan bello como esta fiesta que no nace en el vacío, y que explica por las personas inquietas y que conectan personas. Nada hay tan bello como cuidar los detalles, con esa humanidad alteana, que es capaz de ganarte el corazón, y que te convierte en propagandista sereno de una fiesta. Del antiguo porrat que en Sant Llorenç se celebraba en la bahía de Altea, y que contaba Francesc Martínez i Martínez, empezó en la ermita que don Vicente Gadea levantó en ese espacio, se ha convertido en un espacio como Villa Gadea, y una fiesta con una Cofradía, con el propósito que antes tenían las Cofradías: cumplir un objetivo, un ingenio de belleza. La pirotécnica enciende y da vida a sentimientos que no caducan. Doy fe. Una amistad en un tiempo, con unas personas concretas, encendieron un fuego, y fueron responsables de tanta belleza y cordialidad. Contaba Francesc Martínez i Martínez en 1927 sobre la festa de Sant Llorenç que aquella fiesta tenía tanto carácter y animación, por los barcos a remo y 'llaüts' a vela que acudían, adornados con banderas. Yo el año que viene no me lo pierdo, y espero que sea en barco y desde el mar.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión