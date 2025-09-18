Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

El Papa Borja y Tordesillas

Una vez más se comprueba el papel esencial que Alejandro VI jugó en tantas cosas

Miquel Nadal

Miquel Nadal

Jueves, 18 de septiembre 2025, 23:55

Nuestros trayectos ya son diferentes. Con voz simulada, como si fuera una amiga amable y sonriente, que estuviera en el asiento trasero, en unos segundos ... la IA ya te dice lo que has de ver en Chinchón, los locales donde comer, hasta ordenados por precios y horarios, con los sitios donde te tienes que hacer las fotos, y un plan para pasar la mañana en cualquier sitio que se te ocurra. No hay nada reservado a la sorpresa del viajero, ni para nada inesperado que nos pueda emocionar. Lo peor de la IA no es su utilidad o sus funciones, sino lo idiota en que te convierte, que hasta para llegar al restaurante El Vasco de Villarubio lo tienes que contrastar en el navegador. Estuve de bautizo en Velilla, Valladolid, y el domingo nos acercamos a Tordesillas. Como es habitual, ese día, que es cuando la gente, incluidos los despistados, hace visitas turísticas, estaba cerrado el Museo del Tratado de Tordesillas, y nos tuvimos que conformar con las vistas al río Duero, la visión infinita del horizonte, tan lejana a nuestros paisajes, como si estuviéramos en otro país sin azahar ni humedad, y unos paneles exteriores. Como figura protagonista en los paneles aparecía nuestro Alejandro Borja, el Papa Alejandro VI, Xàtiva, con su papel mediador de las Bulas alejandrinas que se otorgaron a la Corona de Castilla y al Reino de Portugal en la conquista de América. Una vez más se comprueba el papel esencial que el Papa Alejandro VI jugó en tantas cosas, manchadas por la leyenda negra. Una consulta a la IA te explica que la Universidad celebra sus 525 años, por la redacción en 1499 de las Constituciones por los jurados de la ciudad, aunque la institución fue autorizada por la Bula del 23 de enero de 1501, firmada por el papa Alejandro, y por el privilegio real de Fernando II el Católico, concedido el 16 de febrero de 1502. El Papa Borja dejó cosas de calado, y fue uno de nosotros. Me ha dado por consultar el papel de la Corona de Aragón en la empresa americana, más allá del papel financiero de Luís de Santángel. Esas cosas de matiz, y causales, las que explican las cosas, no las dice la IA, y constato en papeles académicos que nosotros estábamos volcados en el Mediterráneo, además que la población fue importante en el asunto. Viendo la extensión de despoblación que teníamos ante la vista, seca y adusta, y la comparo con la población en el pasado. En 1500 toda la Corona de Castilla tenía aproximadamente 4'5 millones de habitantes. La Corona de Aragón no llegaba al millón. El Reino de Valencia tenía unos 320.000 habitantes. Cataluña 240.000. Como sorpresa, en el Convento de las Clarisas de Tordesillas se podían comprar dulces. Se le escaparon al asistente.

