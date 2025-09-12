De los nombres de las cosas

Compartir

Una de mis filias conocidas, es la lectura de Almanaques antiguos de este diario, y lo mismo con las Guías Bayarri. Eliges un año y ... hasta horarios y ubicación de los ordinarios, las tarifas de los telegramas, en manos de un novelista como Modiano, serían materia literaria. El relato de los días y hasta la publicidad: fuente de conocimiento, evocación y reflexión sobre lo que fuimos. No es por una enérgica propensión al conservadurismo, pero mantengo que los nombres de las cosas y lo que suponen, dan tradición y permiten valorar al pasado, y a lo que fuimos, y en lo que nos hemos convertido. Cuando paseo por el actual paseo de Ruzafa, o por cualquier lugar del centro, por razones de escritura, la fachada comercial de nuestra ciudad esconde y olvida las capas y los estratos más cercanos. No hay nada que recuerde, en La Utielana, que aquello fue Casa Pedro, la taberna de los cuadros de Manolo Gil, la de los premios, con el jurado de Vicent Ventura, Carlos Sentí Esteve o Joan Fuster, en donde debutó Raimon. Los que veníamos de Tránsitos, y pasábamos la plaza del Contraste, cuando llegábamos a la calle de Ruzafa y el Paseo Calvo Sotelo, nos dábamos cuenta del cambio de la huerta a la ciudad, con sus luces y pasajes. Que aquello fue el escenario teatral, nuestro Broadway, con el teatro Ruzafa, el Eslava, el Lírico o el Serrano, el bar Gorila, el Café Canarias, Casa Balanzá, la Granja Levante, y La Nueva Torera o los Almacenes Cuadrado. La Nueva Torera, esquina con la calle de Colón, donde antes estaba el Colmado Valenciano, que también tenía habitaciones, y abonos mensuales a 30, 45, 60 y 75 pesetas. Una vez, aplicando una intervención para desratizar, y el humo llegó a los espectadores del teatro Ruzafa, que tuvieron que ser atendidos, y nadie contará esa historia. Primero se van las cosas, y luego los nombres, y se da entrada a los hoteles de autor y los gastrobares, y ese espacio se convierte en local de empanadillas argentinas, en dónde había una tertulia teatral, y se reunían empresarios, productores y profesionales de la escena. El año de la riada había 9 teatros en Valencia, a pleno rendimiento, 6 cines de verano y dos boleras americanas, y los seguros tenían el nombre de Igualatorios, por Iguala, 16 líneas de tranvía, y por 200 pesetas se podía alquilar una Vespa. Un único especialista en Tartamudos-Tartajeo, a cargo del sacerdote, don José Añón, en el Trinquete de Caballeros. Los mensajes de alerta en la riada los trasladaron la compañía de Los Vieneses, la de Kaps y Joham, que actuaba en el Ruzafa, con un altavoz, en el camión. Ahora mismo no sé si actuaban con el espectáculo 'Campanas de Viena' o 'Leyendas del Danubio'. La escenografía del espectáculo era de Regino Mas.

