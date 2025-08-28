Mercadillos

Compartir

Cuanto más insistencia se emplea en la autenticidad, puede que exista más cartón piedra. Esa prosa de adjetivos en la que todos incurrimos para ahogar ... con masificación lo que antes era recóndito. Nadie me quita de la cabeza que hay una simulación de lo auténtico y del gastrobar, que excede en mucho mi capacidad de resistencia. Hasta el Molinell, que tuvo apeadero de tren, estaba Casa Clara, y la Denia del carrer Marqués de Campo y El Marino, junto al cine, y les coques del Corral del Pato en Gata, hace más de tres décadas, que no han nacido hoy, y la Ondara de la plaza de Toros y Almacenes Catalá, frente a la parada de la UBESA en donde llegó a vivir Frederic Forsyth no ha nacido hace un par de días, ni Beniarbeig ni Benimeli, y me da para mí que lo nuevo tampoco es una experiencia de belleza, de la que tenían las fincas de la carretera de les Marines, y el apeadero de El Palmar y la subida a la Torreta dels Domenech. Ahora todo es una orgía de paellas del senyoret y arroces a banda cuyo nombre no hace honor a nada. La carretera de Ondara a Denia parecía un remedo de la perspectiva de un paisaje romano, y solo faltaban unas cuantas sabinas y la protección de algún ciprés, para hacerte sentir que ese paisaje era humano y era inmensamente bello. Ahora las rotondas son un instrumento de tortura y de regulación del tráfico hacia polígonos comerciales, que Dios nuestro señor los conserve en la gloria. Yo no sé si llegan a pensar las máquinas, pero sí sé que nos están convirtiendo en estúpidos, o como mínimo, mediocres. Estos días de verano, con las redes, y todas esas terrazas, ensaladillas, calas y lugares que no te puedes perder se llenan de cientos de pantalones verdes de verano, y camisas de popelín, para hacer todos lo mismo, y a las mismas horas, con caravanas de coches hacia una masificación inevitable. Juro que yo he estado en Jesús Pobre, yendo desde la Xara, como una persona singular única, y ahora he ido como peregrino de una tarde de domingo, para llegar a un mercadillo, como una jauría humana a la búsqueda de una plaza de aparcamiento. Una caravana a la que le podías poner de banda sonora al Sifoner, y el gran himno De Pedreguer a la Xara, han fet una carretera... Que vayas a Jesús Pobre alimenta al monstruo del algoritmo, y la información sobre tu ubicación, y la manera de llegar, y la peripecia de tu tarjeta se convertirá en promesa de nuevas experiencias en tu celular, prometiendo nuevos mercadillos, y terrazas que no te debes perder por nada del mundo. Y sin embargo hace tres décadas llegábamos a Gata y a Benissa, sin navegadores, ni otro estímulo que fuera el hambre y la juventud.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión