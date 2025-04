Letra de batalla por el sainete

Compartir

No se trata de un escrito de reivindicación de un género teatral, y supongo que será una batalla perdida de antemano. A un servidor le ... asfixian todos esos ámbitos que podrían ser materia de estudio, o de honesto entretenimiento. En forma de autoría, o de sugerencia para poder leerlo en escritura de otros. El protagonismo lector es buen protagonismo. Hay cientos de trabajos y libros que merecerían nuestra dedicación. Libros y manuscritos que nunca serán atendidos por pereza. Pienso ahora, siguiendo mi itinerario de calles por las mañanas en la figura del Poeta Liern. En realidad, fue un hombre vinculado al teatro. Actor, director artístico y autor de más de trescientas obras de teatro. Siguiendo su producción, hay una serie de títulos que me fascinan: 'Tamberlick en Russafa', 'El Mesies de Patraix', o 'Telémaco en l'Albufera', una parodia de la zarzuela de 'El joven Telémaco'. Siento una nostalgia sincera al comprobar lo poco que se atiende al valor histórico del sainete. El fondo documental de la SGAE conserva mucho material. Si no estuviera en lo que estoy me dedicaría a investigar sobre todo ello, y en concreto del sainete en esa etapa del siglo XIX en la que se hablaba tanto de la Morta-Viva, y sin embargo el idioma era real y vivísimo, y Catarroja, Alaquàs o el camí del Grau formaban parte de la localización teatral. No me puedo pronunciar sobre el valor literario de las obras, aunque entiendo que no son Ibsen ni Chejov. Según lo conocido, la producción de Liern en castellano, numerosísima, seguiría un objetivo más serio, y reservó la producción en valenciano al sainete, ese tipo de comedia burlesca que parece arrumbada. Pienso que un estudioso joven, y con apetito investigador como Carles Fenollosa, debería dedicarse a ese siglo XIX teatral, como hizo Lluís Aracil en los años 60 del siglo pasado, con las obras de Escalante. Desde Aracil, Sirera o Juli Leal, nadie le ha prestado atención a esos cientos de piezas, que puede que no sean tan anodinas como parece. Estoy convencido de ello. Desde el punto de vista del litigio o la convivencia entre los dos idiomas, de los que dan fe esas piezas bilingües. Desde el punto de vista de la sociología urbana, o de la ideología dominante, el sainete del siglo XIX, lo explicaba Aracil, «decía», explicaba o escondía más cosas de lo que la escena parecía dar a entender. Queda por escribir no solo la «contabilidad» concreta de teatros, autores y obras, y sus etapas, pero sin hablar de los temas nos quedamos ciegos. Para escribir la historia contemporánea de nuestra mentalidad hace falta saber sobre lo que se representó con éxito. No sé si tiene mucho sentido cómico hoy en día leer 'De femater a Lacayo' de Liern. Pero que ese mundo ya haya muerto, no exime que no lo podamos rememorar.

