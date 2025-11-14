Flaubert y Maupassant

Compartir

Estuve el otro día en Alzira, en los premios literarios de Bromera, y el Ayuntamiento nos dio una reproducción de una foto en blanco y ... negro del año 1932, de una manifestación por el Estatut en los casalicios del puente de Sant Bernat, el del Raval, ese que cada vez que tengo que ir a Alzira me da por visitar. Y como siempre que voy a Alzira, y más en este tiempo, pienso en Blasco Ibáñez, en el de 'Entre Naranjos', y en la mala suerte del novelista entre nosotros. No hay manera. En 2028 se celebrará el centenario de su muerte, y valdría la pena que nos pusiéramos en paz con Blasco, y ajustáramos las cuentas. 'La Barraca', 'Arroz y Tartana', 'Flor de Mayo', pero también existe 'Entre Naranjos', que yo leí hace mil años, y que ahora he vuelto a leer. También es un libro sobre riadas e inundaciones. Un libro geográfico, casi geológico, de esa llanura aluvial entre el Palancia, el Xúquer y el Turia, espacio de nuestra riqueza y de la catástrofe. La anécdota, la maldición, es que, tras una prédica de Sant Vicent Ferrer, un herrero le pidió el dinero de herrar al caballo, y como venganza, el predicador miró al Xúquer y dijo aquello de que «Algun dia dirán: así estaba Alsira», a lo que el santo replicó: «No mentres Bernat estiga». Más allá de la peripecia del caciquismo de la familia Brull, y el enredo sentimental de la novela, ente Rafael y Leonora, buena parte del escenario es el Xúquer. El nivel de las aguas, la comprobación de si «munten» o no «munten», y como dice Blasco, «la estatua del santo, como centinela eterno, vigilando el Júcar, para oponerse a la maldición del rencoroso San Vicente». Si el agua viene o no de Cuenca, como acicate para sacar la imagen del santo. La ciudad que «audazmente había echado raíces en medio de su cauce», también como la Valentia romana, isla fluvial. «Nadie sentía miedo», dice Blasco. «Estaban habituados a aquella catástrofe casi anual, la inundación era un mal inevitable de su vida, y lo acogían con resignación». Siguiendo la capa física todo son ramblas, ríos, acequias y barrancos, que olvidamos. Siguiendo el curso estaría el barranc de Barxeta. Y siguiendo todo podías llegar al Pla de Corrals y a Barx. Lo dice Enrique Vila-Matas en la última novela, que compré en la Fira del Llibre en la caseta de La Moixeranga de Algemesí. Hay dos maneras de novelar. La de del águila y la del topo. «La relación del águila y el tipo es la que parece que imitaron a veces Flaubert y Maupassant». El vuelo de perspectiva, o las uñas tratando de que salgan las aguas profundas, inalterables, que parece no están.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión