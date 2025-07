Los filtros de la vida

Compartir

La vida no tiene filtros, o a lo sumo consiente que le apliquemos algún adjetivo amable, una gama de grises que disimule la realidad. Pero ... parece que nos dirigimos, sin ser demasiado conscientes, como animales a un matadero, a una nueva etapa de la historia de la humanidad en la que lo que importa es exhibir el movimiento, aunque no sirva de nada. Da igual distinguir entre turista y viajero, o ser capaz de asumir que en realidad lo que distingue esas dos categorías es la mirada. Ser capaz de tener una mirada propia, que al final perderemos, como un apéndice inútil que nos proveerá una aplicación. En definitiva todo lo resuelve el hecho de que se ha apoderado de nosotros una nueva forma de capitalismo que nutre su negocio de la vanidad y la exhibición tecnológica, de un lado, y de la movilidad, estar de forma permanente yéndonos de los sitios, sin estar en realidad en ninguna parte. Como nuestros viajes de bajo coste de fin de semana, nuestras conversaciones y nuestro lenguaje se han reducido a las dimensiones del equipaje de cabina, y ya nadie es capaz de señalar la desnudez de nuestra vida. Puede que sea esa actitud la que ahora exige que la duración de los productos, los libros, no pasen de un determinado tipo de páginas, o las películas o las series estén ya configuradas para una duración concreta. Haciendo posible la velocidad en los mensajes, y la jibarización de las emociones. He visto, yo también, un documental sobre los inicios televisivos de Berlusconi, y como eso influyó en la propaganda, en la política y en la coherencia, para acabar en una suerte de gobierno de la pantalla, una 'pantallacracia', que nos devorará, porque no admite matices, y que ha hecho que lo real, el papel, los cines, y la vida, no exista si previamente no ha sido previamente retransmitida y acreditada de forma digital. Esto puede que tenga efectos neurológicos, y hasta políticos. Yo he visto debatir sensatamente en otros tiempos a comunistas y camisas viejas de la Falange. Un debate de 'La Clave', con sus argumentos, humos y matices, y espontaneidad, será en breve una rareza televisiva, de la misma manera que unas vacaciones buscando un bancal en Jesús Pobre, con el silencio moroso y la perspectiva de unos algarrobos o una higuera, o escuchando música en una radio con pilas, una rareza tribal. Para un adolescente futuro una forma rebuscada de tortura consistirá en pasar un verano jugando al frontenis en un pueblo sin conexión. Es una etapa nómada en los afectos y en los contenidos, superficial, en la que cambiamos de fotografía, como si fuera de canal con las personas, de la misma manera que somos estúpidamente nómadas, para nada. El reto del futuro, y la auténtica riqueza de los poderosos, será el anonimato sedentario.

