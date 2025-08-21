En la ciudad desierta

Comenta Compartir

El calor es sofocante. En un pasillo del macro bazar chino de Oliva, el dedicado a religiosidad y espiritualidades varias, se acumulan por orden las ... vírgenes, imágenes de Buda, y todo tipo de apelaciones a que se modere la crudeza del agosto. Un viaje en coche con aire acondicionado se convierte en un regalo, un refugio climático. La paradoja radica en que, siendo cierto que las apariencias indican que la ciudad está desierta, sin embargo también está repleta de visitantes, y de repente te encuentras con un rostro amigo. Casi como otro exiliado indígena, Valencia está vacía, ya no sé con qué acento inculparme, pero encontrarte con Tomás Trénor, lector de los de verdad, en la calle de la Paz, te lleva a una conversación antigua, repleta de complicidades y en este caso sobre Elca, en Oliva, que antes fue la casa Abargues, y que cómo no, también tiene su etiqueta familiar Trénor. Una de las hijas, Mascaró Abargues, se casó con un Trénor Palavicino, y en su casa en Oliva, en el carrer Sant Cristòfol, convertida en pisos, junto a Santa María, vivió mi familia política. Con la seguridad que da haberlo leído en la Revista de Gandia, recitamos esos sueltos en que se daba cuenta de las vacaciones de la familia Abargues De esa conversación quedan anunciadas otras conversaciones pendientes, porque de nuevo insisto en que hay bien pocos episodios de la vida valentina de estos últimos dos siglos que no se puedan contar sin la presencia de ese apellido y de esa familia, y en realidad, con paciencia y amor cívico, y un poco de orgullo y autoestima, 'Los Trénor' daría para una novela del siglo XIX, una epopeya ciudadana, o quizá una serie con pincel fino, abandonando brochazos. Yo mismo lo intenté en una novela en la que también salían los personajes. Me promete Tomás Trénor lo que tiene escrito sobre la familia, y ese anuncio ya sirve para darle sentido al viaje de vuelta a Oliva. Desde su llegada a Valencia pasando por la Exposición, la Guerra, la riada de 1957, o fijando la vista en Anna, en Potries, en la Vallesa o en mil sitios, esa pisada familiar sirve para explicarnos colectivamente. La memoria de la Exposición Regional de 1909 y la Nacional de 1910, es un prodigio de sentido común y de perspectiva colectiva de parte de quien debió ser en realidad el alcalde de la ciudad de principios de siglo XX. En su momento la placa de la Gran Vía del Marqués del Turia desapareció o fue destruida, y esa pérdida impide reconocer que en realidad la prematura muerte de Tomás Trénor Palavicino en 1913, impidió que Valencia se beneficiara de quien tenía una visión precisa de una ciudad moderna, y de la herencia urbana de la Exposición, que tanto costó al primer Marqués del Turia. Vuelvo a la soledad, que es la multitud, salivando por ese libro que me han prometido.

