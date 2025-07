Cazadores de metáforas

Comenta Compartir

Por gentileza de Salvador Vives, de Tirant lo Blanch, estoy releyendo, o releyendo, el libro de Josep Vicent Boira, 'València. La ciudad'. Un ensayo importante, ... repleto de intuiciones, sugerencia e iluminaciones, que comparto con el autor, y que insisten en mi obsesión con esa ciudad que tanto me preocupa. Entre las cuestiones compartidas está ese título que el autor refleja con orgullo, y que es el mío: «...de civitate Valenciae oriundi». Pero con un punto de melancolía, tengo para mí que el libro es demasiado importante y vasto, y sobre él volveré, por sus sugerencias, para lo que hoy en día se han convertido las ciudades, y la nuestra también. Todos los días escucho a guías con banderita explicando detalles a grupos turísticos, a los que tengo que regatear sobre una ciudad que ya no es la mía, y en la que me siento extraño. De hecho a veces fantaseo de forma insensata, con que se pusiera de moda una vestimenta identitaria, como la de esos regionales trajes austríacos y alemanes, que asegurara que el que los lleva es oriundo, y nada tiene que ver con el mundo del Erasmus, o de la ciudad con calidad de vida. Debo aparecer como figurante en decenas de fotos. Tengo una foto de pequeño en la plaza de la Virgen, y no hay público, ni siquiera palomas, cuando en estos momentos nada hay en las fachadas que me reconcilie con la ciudad que fue. Puede que sea una versión del Llorente de 'Memorias de un sesentón', pero da la sensación de que hay demasiada ciudad para eso en que la hemos reducido, como escenario de emociones banales, aunque estoy convencido que yo mismo en Paris o en Nápoles me comportaré de la misma manera. En cualquier caso me molesta esa manera resignada con la que vivimos la realidad, y en lugar de proteger los espacios, el comercio, el transporte, y tantas otras cosas, con gestos reales, lo reducimos todo a convertirlo todo en una metáfora de un fenómeno ajeno, como si así tranquilizáramos nuestra conciencia. Yo he vivido un tiempo en el que la calle de Serranos, o de Roteros, había ferreterías y tiendas de iluminación, y no solo restaurantes de arroces de segundo plato, mínimo dos unidades. Últimamente, hasta yo mismo he cometido el mismo error. Estuve hablando con las responsables de la librería 80 Mundos de Alicante, obligadas a un traslado, y nos quitamos el tema de encima, convirtiendo el suceso en una metáfora. Sería sensacional vivir en un país que no convirtiera sus carencias, o sus desafecciones, en una metáfora de nada. Como dice un buen amigo, que me pide no ser citado, porque estima el anonimato, nos hemos convertido en metáforas andantes de la metáfora, cazadores de metáforas, en lugar de gente que hace reales las cosas, las librerías y los cines, que nosotros mismos, con nuestra pasividad, hemos contribuido a destruir.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión