Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente La Bonoloto entrega 2.547.424,69 euros este jueves a un único jugador

Los apellidos del pasado

Azaña: «Qué feliz era yo cuando no trataba más que con profesores y putas»

Miquel Nadal

Miquel Nadal

Viernes, 3 de octubre 2025, 00:17

El pasado tiene estas cosas, sobre la dimensión de la importancia cambiante de los asuntos. Y todo lo que es hoy urgencia, despliegue inminente de ... la presencia, mañana no valdrá nada y será nuestro olvido. Se sabe que para mí, la jubilación sería en forma de hemeroteca, para que una cosa te lleve a otra, y así me salió el apellido de la familia Mateu de Ros, José Manuel y Fernando, camisas viejas, divisionarios, y de enorme influencia en el final del franquismo y la transición. Nadie sabe nada ahora de ellos, cuando hace medio siglo eran rigurosa actualidad. Licinio de la Fuente, o Laureano López Rodó, o Pita da Veiga, fueron en su momento, apellidos imperativos, de los que no se pueden olvidar. En diciembre de 1952, equipos de camaradas de la Falange, con los Mateu de Ros «recorren diversos pueblos para tomar parte en estas reuniones de exaltación y de orientación falangistas, referida a las directrices que imprime el Movimiento en interpretación fiel de las consignas del Caudillo Francisco Franco». En Montroy peroraban Cándido Salazar Salvador y un Vicent Ventura, que aún no ha llegado a la trentena. Apellidos de un pasado que siempre surge al acecho, en cualquier recodo, y se analiza todo con injusta retrospección en función de la urgencia y los valores actuales. Compro un libro sobre Azaña en Paris-Valencia, y de su lectura se acredita que la adolescencia de Azaña, una vez doctor, consistía en los toros y los carnavales, y recorrer de noche cafés y prostíbulos de Madrid, hasta el extremo que su médico le pidió que abandonara las correrías, por su riesgo para la salud. Refiere el libro que Azaña reprochó a los miembros de la Institución Libre de Enseñanza, «su defensa tenaz del ascetismo». Lo dejó consignado por escrito: «Qué feliz era yo cuando no trataba más que con profesores y putas». Con este bagaje, hoy Manuel Azaña no podría ser ni cargo público, ni presentarse en sociedad, ni sostener una entrevista en público, ni en El Hormiguero. Una búsqueda en Internet sobre las aficiones y correrías de Manuel Azaña, con el algoritmo despistado te lleva a otras disquisiciones. De Azaña a Cervantes, por culpa del nacimiento en Alcalá, surgen otros motivos. Se plantea en la película de Amenábar 'El cautivo', sobre la sexualidad de Cervantes, cuando lo propio es que dos de las tres hermanas de Cervantes, Andrea y Magdalena (las Cervantas), porque la tercera, Luisa, tomó votos de monja carmelita, se dedicaron a recibir en casa, y sus ingresos, no solo aliviaron la economía familiar, sino que fueron parte esencial del rescate de la liberación del escritor. Lo de las Cervantas sí que da para una serie.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La autopsia confirma que el cuerpo calcinado es el de Bea Guijarro
  2. 2 «Queremos que se haga justicia, no me creo que Bea subiera en chanclas a la montaña»
  3. 3 Quevedo cancela su concierto de hoy en Valencia
  4. 4 La última imagen de Bea
  5. 5

    Disney busca trabajadores en Valencia
  6. 6

    La red de narcos sobornó a altos cargos portuarios para infiltrar a más estibadores y camioneros
  7. 7 Una inmobiliaria de Valencia transforma una guardería en 12 apartamentos de hasta 170.000 euros
  8. 8

    Mascarell revienta el pleno de Les Corts por su rifirrafe con la diputada con Síndrome de Down
  9. 9

    ¿Por qué renuncia Fabuel a confeccionar el segundo traje de la corte infantil?
  10. 10

    Juan Manguán, el hombre que nunca se jubilará: 77 años y al pie de su taller en el corazón del Carmen

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Los apellidos del pasado