Actualidad del conflicto

El problema siempre es el mismo. Cambian las pancartas, las banderas, los manifiestos, y cada cierto tiempo las buenas intenciones se concentran en un punto ... de la ruleta. Los puntos cardinales se mantienen: la inteligencia y la torpeza, el músculo financiero, la riqueza y la pobreza, la vanidad, y hasta la bondad y la maldad se reproducen. Cambia el rostro de la cabeza de la hucha del Domund, y el propósito de la cuestación. Cambia la manera de iluminar la actualidad, y aparecer en lo prioritario, lo que tiene importancia y se convierte en asunto que provoca lágrimas inacabables. Antes de mí hubo la guerra de Marruecos, la de Indochina, la de Corea, las guerras mundiales, lo de Japón y China y todos los conflictos seculares que aparecían y desaparecían del escenario. Nací con la guerra de Argelia, la de los pieds-noirs y los discursos de De Gaulle en Argel y Mostaganem, y mi juventud y mi adolescencia apareció cuajada de conflictos, catástrofes, epidemias y hambrunas, que se cebaron en lugares que luego fueron pasto de informaciones periodísticas, y de millones de muertes. La guerra de los seis días, la de Vietnam, el Yom Kippur, o la República de Biafra, en un conflicto que nunca he vuelto a ver retratado como tema de actualidad. De 1971, junto a la Liga del Valencia de Sarrià, era enorme la importancia de Bangladesh y el primer concierto benéfico de la historia, los dos conciertos que organizaron George Harrison y Ravi Shankar en agosto, en el Madison Square Garden de Nueva York con el fin de recaudar fondos para los refugiados. Tampoco se ha inventado lo benéfico, ni la manera de difuminar nuestra responsabilidad en las causas de los problemas. Imagino que Bangladesh sigue existiendo como país soberano, y el territorio de Biafra, reintegrado a Nigeria, fue de esos espacios malditos, con conflictos enquistados que existen todavía, y en algún momento volverán, como Siria, Afganistán y tantos otros. En julio de 1942, Raymond Queneau comenzó a escribir un libro inacabado, cuando Hitler ocupaba Europa y una gran parte de Rusia. Una reflexión matemática sobre la Historia. 'Una historia modelo'. 'L'Histoire est la science du malheur des hommes'. La Historia es la ciencia de la desgracia de los hombres. Siempre ha sido así y lo será. Tendemos a pensar en equilibrio, en quietud y calma, cuando la historia está estructurada por la catástrofe y lo imprevisible. Nos parece que vivimos en el horror de lo inesperado, y toda la historia de la humanidad bebe de idéntica insistencia en la contingencia. Del terremoto de Lisboa surgió el Cándido de Voltaire, y solo hace falta responder a la pregunta esencial, de si vivimos en el mejor de los mundos posibles.

