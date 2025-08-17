Morella y Sagunto. ¿Dos castillos, dos paradores?

Sí que es cierto que cada una de las tres provincias valencianas tiene su propio Parador Nacional. Castellón en Benicarló, Valencia en El Saler y ... Alicante en Jávea.

Pero todos ellos de nueva planta, playeros. Sin que ninguno ofrezca la imagen que parecen tener, por antonomasia, estos centros cualificados de restauración y pernoctación; a los que nuestro esquema mental asocia, con toda razón, con castillos, monasterios o palacios rehabilitados y acondicionados 'ad hoc'.

Máxime cuando nos dan envidia, en cuanto cruzamos la frontera regional, la visión del de la Zuda en la tarraconense Tortosa -vecino del caudaloso Ebro- o el conquense de Alarcón, ceñido por un espectacular meandro del río Júcar.

¿Es que acaso no disponíamos de un monumento histórico-artístico adecuado en nuestras tierras levantinas? Todo lo contrario, contamos con varios y muy interesantes emplazamientos, con restos culturales más que meritorios para ello.

Pero pecamos de precipitación. Cuando fue el momento de la oportunidad, apostamos por el 'sol y playa' maravilloso del que disfrutábamos, sobre costas y dunas vírgenes. Pensando y no sin razón, que ancha era Castilla ya para ofrecer sombra austera en sus secarrales.

Y ahora... es tarde. A cada intención surgirían (han surgido) fuertes polémicas protectoras y conservacionistas; cuando no económicas.

El monasterio de Benifassá es un lugar con grandísimo encanto, al que se añaden sus magnos paisajes; pero fue restaurado para su cesión a una comunidad religiosa de clausura.

El magnífico de El Puig, con tanta carga histórica, o el vecino del Ara Christi, también podían haber servido.

La explanada lateral del castillo de Chiva (donde la ermita de su Virgen patrona), magnífico mirador sobre la cercana Valencia y en la ruta viaria más principal, sufrió hasta la cancelación municipal de un nuevo convento de carmelitas; en el que ya el propio arzobispo había puesto la primera piedra.

El amplio y capaz recinto monástico de la Valldigna ha visto incluso aparecer la idea de un hotel (en el 2007) en lo que fue la antigua hospedería; pero sufrió los desalentadores efectos hosteleros de la propia crisis gestora de su Fundación Jaime II El Justo y de la Ley del Monasterio de 3 de julio de 2008.

Y así seguiríamos con otros enclaves, si avanzáramos camino de la vecina Alicante.

¿Podíamos habernos fijado, también, en castillos y fortalezas; dejando de momento tranquilos a los palacios, siempre de menores dimensiones? Mientras contaran con suficiente capacidad, en su interior o en sus inmediatos alrededores, por supuesto que sí: Morella, Sagunto... Sin que sea posible incluir a Peñíscola, a Játiva, a Denia o al de Santa Bárbara de Alicante; porque no lo permitirían las estructuras edificadas, históricamente, de su interior en el primero y último caso y porque habrían destacado demasiado en el conjunto interno o en la inmediación de los otros dos.

Pero..., ¿habrían servido Morella y Sagunto? De hecho han aflorado intenciones (sujetas a impedimentos), ya que se trata de dos plazas culturales de primera categoría. Una, con su impecable conservación de los aires medievales y, la otra, por seguir ocupando el mismo eje «estratégico» desde sus tiempos antiguos.

Quizás llevados de este 'complejo' hospedatorio, o quizás por la clara demanda turística, tuvimos -como modesta alternativa- el intento institucional de crear una red valenciana de mini-paradores; de estructura más 'casolana', pero en tierras del interior al fin y al cabo. Incluyendo dicho proyecto ejecuciones en la Tinença de Benifassá, en la misma Morella (aunque se quedó en fábrica Giner extramuros), en el palacete gótico-renacentista de los Osset-Miró de Forcall, en las requenenses Casas del Río o en la ex estación de Bocairent; sobre la desaparecida línea férrea de Alcoi a Villena. Sin que hayan obtenido -ni de lejos- el prestigio que la cadena de paradores, idea iniciada en 1926 por el marqués de la Vega-Inclán, ha alcanzado y mantiene.

Tal vez, por ello, no fuera gratuito plantearse la posibilidad de los dos paradores que (en un momento y otro) han asomado su cabeza a la palestra. Los que podían beneficiarse del alto valor añadido de Morella y de Sagunto.

En Sagunto, planteable en la inmediación de la muralla por su parte externa suroeste. Por fácil acomodo de acceso y con vistas a la Sierra Calderona y la huerta naranjera; pero con intención bloqueada por la falta de presupuesto ministerial.

Otro cariz tiene el de Morella, con los magníficos claustro e iglesia (como patio y salón) y los solares de los viejos ex conventos y cuarteles carlistas contiguos.

Pero, salvo que un buen empeño lo remedie, semeja que -en este último caso- se perdió la oportunidad de haber desbloqueado el proyecto cuando el propio alcalde morellano ostentaba la máxima autoridad de la Generalitat Valenciana.

