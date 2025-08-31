Medio siglo de Amigos de los Castillos Valencianos

Hace ahora cincuenta años (medio siglo, 1975-2025) que se creaba en Valencia la delegación provincial de la nacional Asociación Española de Amigos de los ... Castillos; viniendo esta última trabajando, centralizada en Madrid, desde dos décadas antes, al resguardo del decreto de protección de todas nuestras fortalezas (1949).

Aquí la comandó al inicio, después de una inaugural presidencia por parte del general Guillermo Stuyk, el entusiasta delegado de Información y Turismo y cónsul de Colombia Adrián Sancho; cuyos ímpetus pro castellología local quedarían cortados por un accidente automovilístico. No antes de que dejara trazada en la agrupación levantina, que reunía a una cincuentena de socios (bastantes de ellos miembros de la nobleza y vinculados a los castillos), toda una línea de actuación; que proseguiría el teniente coronel de Ingenieros, natural de la Valldigna, Gascó Pelegrí.

Con proyectos iniciales que incluían la creación de un fondo fotográfico de imágenes de castillos, la reunión de una biblioteca especializada, la organización de viajes y conferencias y el establecimiento de contactos con municipios y entidades oficiales. De todo lo cual nos consta que lo que más alcance tuvo fue el apartado de las conferencias y los viajes a los puntos y poblaciones encastillados. Sin que podamos dejar de mencionar su original idea –previa y pionera– de un concurso de «Belenes en los castillos» para la Navidad de 1973, escenificados por gentes de la respectiva población y que fueron ganados por los vecinos de Jalance, Cofrentes y Gestalgar.

Pronto acudieron los castellólogos del centro peninsular a apoyar la iniciativa valenciana y nuestra prensa se hacía eco de la visita de veinticinco de ellos, con el director de la Revista 'Castillos de España' (iniciada en 1953), a distintas plazas fortificadas como la de Segorbe y la de Gandía. En los primeros días del mes de mayo de hace media centuria.

De esos viajes planificados, en autobús y con guía experto más las comidas en restaurantes concertados, hemos podido reunir información desde los años 90. Resultando sus poblaciones y respectivos castillos ser los que vamos a indicar, por orden cronológico, contando con datos desde el año 1990 y deteniendo ya la reseña en el 2012; fecha en que tuve ocasión de organizar un congreso nacional en la propia Valencia, con tres sedes: en los castillos de Benissanó y Játiva y en las torres de Quart.

Estas fueron las poblaciones que se visitaron en las jornadas de salida cultural, próximas siempre a la celebración del Día Nacional de los Castillos (22 de abril): Benissanó, Chulilla, Xàtiva, Segorbe, Peñíscola, Llíria, Simat de Valldigna, Cullera, Buñol, Gandía (Bairén), Alaquàs, Sant Jeroni de Cotalba, Moya (Cuenca), Cofrentes, Morella, Denia, Belmonte-Alarcón (Cuenca), Xàtiva por segunda vez, Santa Bárbara y San Fernando de Alicante y Peñíscola, de nuevo.

En todo este tiempo, en particular durante el último cuarto del siglo XX, también destacaron una serie de viajeros divulgadores que pusieron su interés y sus acertadas plumas en crónicas de viaje castellano, que remitían a nuestra prensa.

Así hay que destacar al alicantino Antoni Calero i Picó, incansable y polifacético en temas valencianos. A Rafael Roca Miquel ('Roqueta'), a José Rico de Estasen, a José López Sellés… y, sobre todo, a Emilio Beüt Belenguer; cuya cita anual a la efemérides de los castillos, expuesta incluso en vistosas páginas gráficas de huecograbado, parecía más una promesa religiosa que una simple afición erudita.

Siendo obligado recordar la delantera que la provincia de Alicante llevaba (hoy ocurre lo mismo, si consideramos la labor divulgadora y académica del catedrático Rafael Azuar) sobre el resto de las provincias, por medio de la actividad de sus destacados Centros Excursionistas; en particular, desde el de Alcoi.

Sin que fuera óbice para que hubiese esfuerzos más individualizados y exclusivos: como los 'Amigos del Castillo de Serra' (dirigidos por José Senís, desde 1955), la 'Asociación Pro Castillo de Buñol' (desde 1957 y presidida por Fernando Tomás) o la creación del 'Día del Castell', en Cocentaina (1990).

Toda una «Historia actual de los viejos castillos valencianos» que nos estamos preocupando de recuperar y que, como complemento a cuanto exponemos en las páginas de este diario LAS PROVINCIAS, pueden seguir en el formato digital trimestral que están invitados a descargarse –libremente– desde la dirección https://casvacastillosvalencianos.wordpress.com/

Pero no nos despediremos este verano sin que les recomendemos 'cuatro' escogidos títulos de libros sobre fortificaciones autóctonas. Uno ya clásico: «Castillos Valencianos» de Emilio Beüt (1984). Otro similar, pero sobre las torres costeras: «Defensa de costas en el Reino de Valencia», de Antonio Sánchez-Gijón (1996). Con dos más actuales: «Castillos y torres en el Vinalopó», coordinado por Segura Herrero y Simón García (2001) y «Castillos y órdenes militares en tierras de Castellón», editado por la Universidad Jaime I (2023).