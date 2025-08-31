Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Cuatro acertantes se reparten 200.000 euros en la Primitiva de este sábado

Medio siglo de Amigos de los Castillos Valencianos

Miguel Aparici Navarro

Domingo, 31 de agosto 2025, 00:25

Hace ahora cincuenta años (medio siglo, 1975-2025) que se creaba en Valencia la delegación provincial de la nacional Asociación Española de Amigos de los ... Castillos; viniendo esta última trabajando, centralizada en Madrid, desde dos décadas antes, al resguardo del decreto de protección de todas nuestras fortalezas (1949).

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Hallan sin vida a Matilde Muñoz, la turista española desaparecida en Indonesia
  2. 2 El jefe de prensa del Ayuntamiento de Torrent, cesado por un incidente en casa de su expareja
  3. 3 El precio del butano para la primera semana de septiembre
  4. 4 Aemet activa un aviso amarillo por calor este domingo en Valencia y señala la única zona que rozará los 37 grados de España
  5. 5

    El desplome de la natalidad dispara las plazas vacantes en los colegios de Valencia
  6. 6 La Lotería Nacional del sábado deja el primer premio en el municipio donde fue enterrado el hijo de un Papa y otras doce localidades
  7. 7

    La mujer que dejó huella en el arte urbano valenciano pintando conejos rosas
  8. 8

    El encarecimiento del alquiler hace que ya haya más oferta de habitaciones que de pisos en Valencia
  9. 9 El impresionante debut como titular de Baptiste Santamaria
  10. 10

    Morant indigna al sector crítico de Compromís

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Medio siglo de Amigos de los Castillos Valencianos