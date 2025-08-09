Circuito circular de castillos

Escribía Adrián Sancho Borja, sin especificar la fecha en su exposición, un informe al presidente de la Diputación de Valencia explicando que («en fechas recientes ... y acompañado del General Gobernador Militar») había visitado algunos castillos que por su estado de conservación parecían idóneos para constituir una primera ruta de castillos valencianos.

El señor Sancho, que residía en la calle Hernán Cortes de la capital, era a la sazón el presidente de la Sección Provincial de la Asociación Española de Amigos de los Castillos (AEAC) y enumeraba en el texto las siguientes fortificaciones sucesivas: Chiva, Buñol y Requena (hacia poniente), Cofrentes, Jalance, Jarafuel y Ayora (hacia el mediodía) y Mogente, Vallada y Montesa (de regreso hacia levante).

Aseguraba, además, que el recorrido ofrecía un conjunto de atractivos paisajísticos y urbanos de gran diversidad y que permitían la ampliación a rutas complementarias. Por lo que recomendaba que se prestara atención a su conservación y restauración, poniendo como ejemplo el esfuerzo que se estaba llevando a cabo en el de Buñol y en el conjunto de la Villa de Requena; para los que reclamaba, al menos, la asignación de un millón de pesetas a cada uno de los dos del presupuesto que se tenía aprobado para la restauración de monumentos.

Respecto a Cofrentes, sugería que se tuviera cuidado en que la construcción que se había iniciado de la Central Nuclear (una pista sobre la fecha) no fuera a resultar «estremecedor» su contraste paisajístico con el castillo medieval; en un pueblo que conservaba casi intacto su encanto, milagrosamente respetado por arquitectos y constructores. Además de pedir, pues había sobrados puntos adecuados desde la carretera, que se facilitasen ensanchamientos para miradores con detención de vehículos.

Adrián Sancho iba más allá y sugería la creación de una zona de expansión al aire libre, en las inmediaciones del embalse de Embarcaderos que propiciaba la confluencia de los ríos Júcar y Cabriel; pero sin olvidar la imprescindible necesidad que el castillo tenía de una limpieza en su interior y de la urgente colocación de vallas y barandillas, pues el pitón volcánico que lo elevaba alcanzaba casi los cien metros de talud sobre las aguas fluviales. Y, de nuevo, volvía a sugerir una cantidad presupuestaria; que colocaba entre veinticinco y cincuenta mil pesetas, aunque en esta ocasión las pretendiera del Ayuntamiento local y la colaboración -«con entusiasmo»- de sus vecinos.

Del inmediato Jalance alababa la carretera en espiral que el pueblo había hecho para llegar a lo alto del cónico cerro donde se conserva el castillo; adornada con plantas y lugares de descanso. Sugiriendo un presupuesto similar al del vecino Cofrentes, a efectos de una limpieza interior de esta casi completa defensa militar. Aunque recogía el criterio del alcalde, que tenía un proyecto -más amplio- de rehabilitación de murallas y caminos de ronda; para el que precisaba un millón de pesetas.

Respecto a Jarafuel, por sus escasos restos del castillo (convertidos en ermita) se limitaba a proponer una limpieza y la reparación de los daños causados por el abandono.

Al hablar de la fortificación de Ayora, la exposición razonada del señor Sancho Borja volvía a ser emocionada ante la extraordinaria grandeza de sus restos; bien glosados su historia bélica y sus ilustres personajes residentes, en todo tiempo, por el viajero y publicista ayorino José Rico de Estasen.

Señalándolo de propiedad privada, aunque sin citar el nombre del titular, apuntaba la necesidad que el elevado y robusto recinto tenía de un acceso para los visitantes que no pasara por el centro de la villa; algo parecido a lo que ocurre, actualmente, con el castillo de Sagunto.

Tras bajar el puerto de Almansa, pisando brevemente altiplano manchego, el presidente de la sección provincial de Amigos de los Castillos pasó a referirse a las fortificaciones que le quedaban de su propuesta Primera Ruta castellológica; ya encarando la vuelta hacia la costa y finalizándola en la vecindad de la monumental Játiva; cuyo prestigioso castillo tuvo que considerar digno de ser inicio de un nuevo recorrido cultural.

No obstante, reconocía que en su visita había pasado por alto a Mogente y a Vallada; de los que no podía referir los problemas que planteaban. Con toda seguridad por sus menos importantes restos, la dificultad de su visita y lo prolongado del itinerario; que podríamos suponer que realizaron en una única jornada.

Eso sí, no renunció a tratar ampliamente sobre Montesa en su escrito; debido, por supuesto, a su fama histórica y a la espectacularidad de su masa defensiva.

Del que acababa planteando la necesidad de la «reparación, ampliación y ornato del camino de acceso» y recordando que ya había sido objeto de otros informes «debido a los trabajos que el Ejercito realiza en el castillo».

Aunque, para nosotros, esa ya es otra historia...