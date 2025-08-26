Por la verdad

Aprendimos desde pequeños que no hay que mentir, que siempre hay que decir la verdad. A la mayoría se nos quedó tan gravado que lo ... convertimos en una norma de comportamiento que nos ha acompañado a lo largo de nuestra vida y sigue haciéndolo. Formaba parte de un código de conducta recogido desde los albores de la cultura, desde las primeras en Mesopotamia, la Babilónica o la Acadia y la primera en Europa, la Minoíca. En todas ellas no mentir era tan importante o más que no robar o no fornicar, indispensable para construir una sociedad con valores que permitiera vivir en paz facilitando la mejor convivencia de los unos con los otros. Han pasado los siglos y los humanos hemos olvidado en muchas ocasiones esas normas de buena convivencia, que, en su ausencia, han abocado al caos y como consecuencia a la desaparición de las civilizaciones, que, desaparecidas tras un larguísimo espacio de tiempo, tuvieron que, renovada la sociedad, levantar una nueva, parecida a la anterior o completamente distinta... para, dada la debilidad humana, volver a caer... y volver a empezar.

La mentira es la depravación moral o el pecado, como quieran llamarlo, que más daño hace al que lo comete y al que sufre el engaño. Los españoles habíamos vivido cuarenta años bajo una dictadura (que no percibimos la mayoría, porque sin duda era una dictadura protectora y poco dictatorial). Vivíamos en paz, sintiéndonos seguros y trabajando por la España que amábamos. Acogimos la democracia con ilusión y convencidos de que era lo mejor para nuestra sociedad. Y así fue hasta que llegaron ellos con sus mentiras y su odio. Llegó Zapatero con el odio por lo que le había sucedido a su abuelo, que era lo mismo que les había sucedido a muchos españoles y sin embargo prefirieron olvidar y perdonar. Después llegarían ellos, el Sr. Sánchez, mintiendo desde el principio, recordamos aquello de «no podría dormir si me asociara con Podemos». Se asoció con ellos al día siguiente porque necesitaba sus votos para gobernar, que es la meta de su vida. No sabemos si desde entonces puede dormir o no, nos tememos que dada su laxitud moral sí podrá hacerlo. «Nunca habrá amnistía», la hubo, la hay y así un día tras otro. Mentira tras mentira. Y llegó Podemos, mintiendo y engañándonos desde el principio, «no somos ni de izquierda ni de derecha, somos transversales». Eran y son comunistas stalinistas-leninistas como así decía el mismo Errejón en una carta dirigida a Pablo Iglesias. Ellos y Sánchez son la encarnación de la mentira, el engaño y la falsedad que siguen disimulando sus verdaderas intenciones que no son otras que transformar España en una república comunista como siempre quiso el mismo Stalin. Acabada la guerra civil envió a España a través de los Pirineos a los 'maquis' que continuaron cubriendo de sangre los campos de España (supe que habían matado a toda una familia en una masía, abuelos, hijos y nietos) ¿Por qué lo se? Porque mis hermanos y yo vivimos nuestra infancia en un pueblecito del Maestrazgo bajo la amenaza de muerte que suponía la presencia del maquis en las montañas cercanas mientras permanecieron en España. Aquella batalla nuevamente la perdieron las milicias comunistas enviadas por Stalin y la ganó España y los españoles. Pienso que los comunistas siguen con la nostalgia de no haberlo conseguido y con la gran frustración de no haber convertido España en una república soviética. Pero siguen en ello, ahora engañándonos, procurando que no conozcamos sus verdaderas intenciones de hacer de España una Cuba más.

Por la verdad que da integridad a una sociedad sana, la que deseamos la mayoría de los españoles para poder vivir libres y en paz. No queremos soportar vivir bajo un brutal totalitarismo (el de Franco sin duda fue muy peculiar, trabajamos, vivimos, viajamos y progresamos sin que nadie nos lo impidiera). Me imagino que los que estaban llenos de odio trasmitido por padres y abuelos deseaban un escenario propicio para poder ocupar un sillón en Las Cortes con los beneficios personales que eso conlleva mientras poder hacer lo posible, ladinamente, y con engaños, para convertir España en una nación vulnerable, minada, atea y sin valores, con una pérdida absoluta de libertad y de patriotismo.

La deteriorada democracia que ahora vivimos tiene que hacernos recapacitar sobre el futuro que deseamos, no permitir la colonización de una tras otra todas las instituciones del Estado, dejando la división de poderes en papel mojado, porque esa la hoja de ruta que está haciendo Sánchez con la colaboración de sus aliados (Podemos, Sumar, Bildu, separatistas vascos y catalanes).

Hay que defender la verdad siempre, sin miedos y con decisión, pensar seriamente cómo queremos que sea nuestro futuro. ¿Como Rusia, Cuba, Corea del Norte, Nicaragua o Venezuela?, gobernados todos ellos por regímenes comunistas, con oligarquías totalitarias que roban a su pueblo privándolas de voz y de libertad y hasta casi de comer, ahogando en ellos cualquier esperanza de vivir mejor. Esclavos de sus amos casi sin posibilidades de dejar de serlo, entre el miedo y la confusión mental que les proporciona la continua manipulación del adiestramiento que pertinazmente reciben.

Por la verdad siempre hay que luchar para que triunfe siempre.