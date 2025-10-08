Jaime I el Conquistador

En 1208 nació Jaime I en Montpellier, hijo de Pedro II de Aragón y de María de Montpellier.. Nos cuenta la Historia, tal vez la ... leyenda, que fue engendrado de forma casual. Don Pedro no sentía ninguna atracción por su esposa, Doña María, y sí la sentía por una bella mujer de su Corte..La Corte de Aragón sabía la importancia de que naciera un heredero. por lo que en el Palacio de Mirabais, uno de sus caballeros tuvo la idea de introducir a la Reina en la cama del Rey Don Pedro. La penumbra de la habitación facilitó el engaño creyendo el Rey que yacía con su enamorada lo que hizo posible la consumación del acto matrimonial. De aquella única relación la Reina quedó embarazada. Nació un niño, el deseado heredero y fue deseo de Doña María encender doce cirios, cada uno con el nombre de un apóstol. y llamar a su hijo con el mismo nombre que tuviera el último en apagarse.. Ese fue el que correspondía a Santiago Apóstol o lo que es lo mismo, San Jaime.

Jaime tenía cinco años cuando murió su padre en la batalla de Muret, quedando entonces el niño en poder de Simón de Monfort hasta que fue liberado por el Papa Inocencio III, que lo puso al cuidado y protección de los Templarios, ejerciendo la regencia su tío abuelo, el conde Sancho Raimundez. El tiempo que permaneció bajo la educación de los Templarios sin duda marcó su personalidad haciendo de él la persona excepcional que fundaría el Reino de Valencia.

A los trece años, un 6 de enero de 1221, con trece años, se casó con Doña Leonor de Castilla, hija de Alfonso de Castilla y de Leonor de Inglaterra. Pasado un tiempo y cuando ya tenían un hijo en común, Don Alfonso, a petición de Jaime el matrimonio fue anulado por la Iglesia alegando el rey razones de parentesco.

Cuando tenía 26 años contrajo su segundo matrimonio con Doña Violante de Hungría, de la que estuvo profundamente enamorado Tenía Doña Violante un fuerte carácter y su objetivo siempre fue hacer reyes a sus hijos varones Pedro y Jaime en detrimento del primogénito Don Alfonso.

Su triste infancia de hijo no deseado, ignorado y huérfano o su difícil adolescencia de rey humillado, quedan eclipsadas por lo que fue su gran obra, la conquista de Valencia y posterior creación del Reino de Valencia. Abandonada la idea de expansión hacia Francia dedicó su vida y su empeño a la conquista de Valencia y el día 28 de septiembre de 1238, víspera de la festividad de San Miguel tomó Valencia, sin batalla, tras el acuerdo firmado con el rey árabe Zayyán, Entró solemnemente en la ciudad un 9 de octubre. de 1238. En los días siguientes se materializó la salida ordenada de sus habitantes según cuenta el Llibre dels Fets y poco después tendría lugar uno de los hechos mas importantes de la vida del rey Don Jaime I, la promulgación de unas leyes nuevas para el nuevo gobierno, conocidas como Costum de Valencia y denominado después Furs de Valencia.

Porque Valencia fue su gran sueño Jaime ha sido duramente juzgado por catalanes y aragoneses, Porque el rey significó para los catalanes el final de sus ideales de influencia sobre la Provenza y el Midi francés, y para los aragoneses porque la creación del Reino de Valencia con plena identidad suponía para las tierras aragonesas la pérdida de su anhelada salida al mar.

Rey Jaime, los valencianos nos sentimos plenamente identificados con tu obra, la obra denodada de quien con un séquito mínimo, compartiendo con ellos una frugal comida de pan y queso, protegido por el único escudo de tu autoridad, cruzaste las tierras valencianas sin dejar de pisar hasta el más humilde de sus rincones. No construiste el Reino de Valencia desde la comodidad de un gabinete, lo hiciste a uña de caballo, abriendo caminos y creando un Reino independiente con plena personalidad. Desde el río Sénia hasta el Segura, desde los picos de Castielfabib y Ademuz hasta la llanura de Valencia, desde Morella hasta Orihuela, desde Benifassà hasta Elche no hay camino que no haya sentido la huella de tu caballo ni gente que no te reconozca como el fundador de su reino el Reino de Valencia.

La Valencia de hoy te reconoce como su primer Rey y te ama como al sinigual fundador cuya excepcional naturaleza le ha convertido en leyenda.

Querido Rey Jaime, ésta es tu Valencia, la heredera de tu obra y de tu hazaña,la legítima heredera de tu Reino de Valencia. Conmemoramos aquel 9 de octubre de 1238 con el agradecimiento por tu hazaña que nos dio identidad y la dignidad de sabernos valencianos y no catalanes, de sabernos españoles y no parte de ningún delirio imperialista.