Jaime I el Conquistador

El Rey al que debemos nuestra indiscutible identidad valenciana y el orgullo de serlo. Su excepcional naturaleza le ha convertido en leyenda

MERCEDES CASQUERO DE LA CRUZ, MÉDICO Y ESCRITORA

Miércoles, 8 de octubre 2025, 22:56

En 1208 nació Jaime I en Montpellier, hijo de Pedro II de Aragón y de María de Montpellier.. Nos cuenta la Historia, tal vez la ... leyenda, que fue engendrado de forma casual. Don Pedro no sentía ninguna atracción por su esposa, Doña María, y sí la sentía por una bella mujer de su Corte..La Corte de Aragón sabía la importancia de que naciera un heredero. por lo que en el Palacio de Mirabais, uno de sus caballeros tuvo la idea de introducir a la Reina en la cama del Rey Don Pedro. La penumbra de la habitación facilitó el engaño creyendo el Rey que yacía con su enamorada lo que hizo posible la consumación del acto matrimonial. De aquella única relación la Reina quedó embarazada. Nació un niño, el deseado heredero y fue deseo de Doña María encender doce cirios, cada uno con el nombre de un apóstol. y llamar a su hijo con el mismo nombre que tuviera el último en apagarse.. Ese fue el que correspondía a Santiago Apóstol o lo que es lo mismo, San Jaime.

